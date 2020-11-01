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Рубрика: В мире

Во французском Монпелье произошла перестрелка

Текст: Алексей Чуриков

В воскресенье в районе Ла-Пайлад в Монпелье прозвучала серия выстрелов. По данным полиции, перестрелка произошла между двумя соперничающими преступными группировками. Радиосеть France Blue сообщает об одном пострадавшем, предположительно, участнике перестрелки, которого в сопровождении полиции госпитализировали.

Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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В районе происшествия работают следователи. Сообщается, что стрельба велась из пистолетов, но на месте также обнаружены гильзы от автоматического оружия.

"Я самым решительным образом осуждаю отвратительные действия тех, кто хочет навязать свой закон, - написал мэр города Михаэль Делафосс на своей странице в Twitter. - Этому невероятному насилию никогда не будет места в нашем обществе, мы едины".

По поводу перестрелки в центре города также высказался крупный профсоюз местной полиции "Альянс 34". "В середине дня преступники больше не стесняются обмениваться выстрелами посреди квартала. Только значительное усиление полицейских сможет остановить этот невероятный рост насилия и правонарушений в нашем департаменте. Монпелье на пути к превращению один из самых криминогенных городов Франции", - заявили в профсоюзе.

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