Восемь стран Европы закрылись на карантин

Похоже, COVID-19 заставит-таки старую добрую Англию с 5 ноября уйти на второй круг карантина. Премьер Борис Джонсон объявил новый карантин национального масштаба, поскольку число заражений COVID стремительно растет. Отчаянные попытки разбить врага на региональных фронтах не сработали. Отдельные меры типа закрытия ресторанов и пабов доказали свою недееспособность. Число случаев заражения с начала пандемии превысило миллион. Карантин продлится до 2 декабря. Глава правительства убежден: "Пришло время действовать, потому что альтернативы нет. С четверга до начала декабря все должны оставаться дома и покидать его только по особым причинам". По словам Джонсона сохранение человеческих жизней должно стоять на первом месте, но также нельзя забывать о долгосрочном воздействии принимаемых карантинных мер на экономику.

Что дальше? Джонсон рассмотрит предложенные учеными и медиками меры сдерживания COVID-19 и обсудит новую тактику и стратегию с правительственным подкомитетом кабинета министров по коронавирусу в ближайшие 48 часов, то есть в эти выходные, на которые приходится праздник Хэллоуина. То, что запретительные меры будут более радикальными чем те, что в последние недели вводились в наиболее зараженных регионах и фактически не сработали, не вызывает сомнения. Ожидается, что будут закрыты рестораны, магазины не первой необходимости и пабы. Будут запрещены сборища нескольких семейств, включая свадьбы.

21920 человек заболели COVID-19 в воскресенье в Британии

Джонсон отдает себе отчет, что карантин национального масштаба является единственной мерой спасения предстоящего Рождества. Понимает глава правительства и то, что такого размаха карантин ударит по его репутации, так как на протяжении последних месяцев он полагал, что второго карантина в Британии не будет, поскольку тот обернулся бы экономической "катастрофой".

Книги попали в "стоп-лист"

Французам снова предстоит перейти на режим самоизоляции, а для того, чтобы покинуть свое жилье, надо запасаться пропуском. Для этого следует скачивать с сайта местного МВД формуляр и заполнять его, указывая свои данные, а также разрешенные цели выхода из дома. Прогулка не более часа вокруг места проживания в радиусе одного километра, поход за продуктами или лекарством, посещение врача.

Первое, что я увидел, когда вышел на улицу, это замок на дверях небольшой закусочной Melting Popote и надпись "Надеемся, до скорого..." На столе за стеклом покоилась тыква с прорезанными ртом и глазами. Таким образом, хозяева рассчитывали в субботу привлечь народ к себе на Хеллоуин. Но, увы. Все рестораны, кафе, бистро и прочие точки общепита по распоряжению властей закрыты. Как и прошлой весной, продолжат работать лишь те коммерческие предприятия, которые входят в категорию "первой необходимости" - в основном продовольственные магазины и аптеки. Это, конечно, не говоря уже о медицинских лабораториях.

Небольшой супермаркет, где обычно запасаюсь провизией, встречает ярким освещением. Помню, когда объявили первый карантин, то народ ураганом сметал с полок спагетти, минералку, консервы, туалетную бумагу. Теперь же я насчитал лишь с десяток посетителей, а полный набор товаров был в наличии. И никакого ажиотажа. Примерно такая же картина в аптеке, что напротив. Гель-антисептик, к тому же бесплатный, в Париже повсюду: на входе в магазины, учреждения, на автобусных и трамвайных остановках. Книжный магазин Art de la Joie ("Искусство радоваться"), куда иногда захожу, полузакрыт. Как и другие, он не попал в разряд "первой необходимости". Флоранс, одна из его хозяек, встречает у раскрытых дверей, где установлен небольшой столик. На нем надпись: "Торгуем навынос. Делайте заказ на книжном сайте".

- Много желающих? - спрашиваю седовласую даму в очках, которые в союзе с маской почти полностью скрывают ее всегда улыбчивое и подвижное лицо.

- Знаете, хватает. А вот на следующий день после объявления Макрона у нас было столько покупателей, сколько обычно бывает только перед Рождеством, когда парижане приобретают книги в подарок родным и друзьям, - ответила Флоранс и добавила: - Наши магазины надо включить в список "жизненно важных", ведь это пища для ума и для души, что крайне важно в нынешние стрессовые времена.

Такую точку зрения разделают многие французы, а 68 сенаторов направили в Елисейский дворец письмо с требованием исключить книжные магазины из списка попавших под закрытие.

Все рестораны, кафе, бистро и прочие точки общепита по распоряжению властей закрыты

А в нем оказались также все 59 столичных театров, музеи, включая Лувр, концертные площадки. Парижская опера тоже под замком.

А вот футбольным болельщикам, а их во Франции миллионы, в отличие от меломанов повезло. Главные национальные матчи - Первой лиги чемпионата по футболу - будут проводиться, как и запланировано. Хотя и за закрытыми воротами стадионов, без публики, но с прямой телетрансляцией.

Подготовил Вячеслав Прокофьев, Париж

Взгляд из Италии

В итальянском городке Васто Марино (область Абруццо) нашли способ обеспечить социальную дистанцию для школьников. В рамках пилотного проекта "Грамотный пляж" десятикилометровая береговая линия превратилась во временные учебные классы под открытым небом. Инициативу приняли с восторгом как родители, так и дети, проживающие в Васто Марино, назвав ее ни много ни мало "глотком свежего воздуха". "Звук моря действует успокаивающе, и мы лучше усваиваем то, чему нас учат", - делится одна из учениц Ирис Стивалетта, сидя за партой, установленной прямо на песке. По мнению авторов проекта, в эти непростые времена природа и морской воздух способны вдохновить детей и подарить им положительные эмоции, которых им так сегодня не хватает. "Чтобы справиться с непредвиденной ситуацией, школа решила вернуться к своим истокам. Этот проект призван показать детям, что любую проблему можно превратить в возможность", - убежден директор школы Madonna dell asilo Массилилино Мелькьорре. Он уверен, что морской берег в будущем может стать отличным местом для организации семинаров и конференций, а также для проведения различных исследований.

Идею с учебой на пляже приняли с восторгом как родители, так и дети. Фото: twitter.com / CGTNOfficial

Взгляд из Австрии

Как объявил канцлер Себастьян Курц, до конца ноября в стране не будут работать бары, кафе и рестораны (разве что для продажи еды навынос), закроются музеи, театры, кинозалы и спортивные учреждения, отелям разрешат заселять постояльцев лишь в исключительных случаях - например, путешествующих по неотложным делам бизнеса, но не туристов. Магазинам розничной торговли предписано обеспечить не менее 10 квадратных метров на одного посетителя. Старшеклассников и студентов переводят на дистанционное обучение, учеников средней школы не пустят на порог без масок. В публичных местах разрешат собираться членам не более двух семей - в пределах шести взрослых и шести детей. Как пишет krone at, полицейские не будут устраивать рейды для проверки частных квартир, однако участникам подпольных вечеринок в сараях и гаражах, а также "шашлычникам" на приусадебных участках грозят штрафы. О свадебных церемониях тоже можно забыть, правда, молодых, если им не терпится, могут расписать в ЗАГСе. По всей Альпийской республике вводится строжайший комендантский час: с 8 вечера до 6 утра граждане смогут покидать дома лишь по самым уважительным причинам.

Взгляд из США

Накануне президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября, "коронавирусная" статистика побила новый антирекорд. По данным Университета Джона Хопкинса, количество новых заболевших впервые превысило 100 тысяч человек в сутки. Всего с начала пандемии в Штатах, которые по-прежнему удерживают печальную пальму первенства по числу инфицированных, было выявлено более 9 миллионов пациентов, из них умерли почти 230 тысяч - это больше, чем в какой-либо другой стране мира. Разумеется, пандемия до последнего остается лейтмотивом предвыборной кампании. В то время, как действующий президент Дональд Трамп ставит в заслугу себе и своей команде "спасение миллионов жизней благодаря грамотному кризисному управлению", его оппонент, кандидат от Демократической партии Джо Байден называет республиканца ответственным за смерть десятков тысяч соотечественников.

Взгляд из Германии

С понедельника Германия ушла на карантин до конца месяца. Хотя власти пообещали компенсировать всем пострадавшим предприятиям до 75 процентов от их прошлогоднего дохода, спокойствия от этого не прибавилось. "Я всерьез подумываю о том, чтобы попробовать опротестовать решение правительства через суд, - поделилась с "РГ" владелица салона красоты в Берлине. - Мы и так с трудом пережили весенний карантин, а потом вложили немало средств в то, чтобы обеспечить новые санитарные стандарты. И после этого от нас требуют снова закрыться! Возможно, мне все же удастся доказать, что наш салон оказывает услуги, связанные с гигиеной, а значит, необходимой медицинской помощью. Или придется увольнять часть персонала". Те бизнесмены, которым не повезло как раз в этом году открыть свое дело или перерегистировать фирму, опасаются, что могут вовсе не дождаться никакой помощи. По прогнозам Немецкого института экономических исследований, убытки от второго локдауна составят около 19 миллиардов евро. Больше всего денег (5,2 миллиарда) потеряет гостиничный и ресторанный бизнес, ущерб учреждений культуры, спорта и развлечений составит 2,1 миллиарда, предприятий торговли - 1,3 миллиарда. Кроме того, ноябрьский карантин грозит потерей более 600 тысяч рабочих мест. Если же он не ограничится одним месяцем, то работы лишатся еще 180 тысяч жителей ФРГ.

Подготовили Екатерина Забродина, Нива Миракян, "Российская газета", Рим