Врач объяснила, как не перепутать рак с другими болезнями

Новости

ЦИК Грузии оценил прошедшие выборы как "спокойные" 08:41
Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 43 человек 07:35
В Китае началась седьмая в истории перепись населения 07:24
СМИ: Ракету "Циркон" запустят на тысячу километров 07:19
Глава Приморья на мотоцикле проверил ремонт дорог 07:09
Иммунолог назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса 06:52
Супертайфун "Гони" обрушился на Филиппины 06:36
В США полиция разогнала вышедших на митинг сторонников Байдена 05:31
Новый туристический налог могут ввести в Турции первого ноября 04:35
Берлинская пивная внесла Меркель в "черный список" из-за карантина 03:57
Усик победил Чисору и получил право на бой с Джошуа 03:16
Оппозиция: Джонсон поздно ввел новый локдаун в Британии 02:40
Турция осудила нападение на православного священника в Лионе 02:15
В Дагестане без света остались более 50 тысяч человек 01:53
Губернатор Нью-Йорка ввел трехдневный карантин для всех приезжающих 01:30
Гассиев нокаутировал "Албанского Тайсона" в дебютном бое в тяжелом весе 00:36
В Центре Гамалеи озвучили два сценария по коронавирусу на 2021 год 00:18
На западе столицы сгорела каскадерская крепость 31.10.2020
В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом 31.10.2020
Партия Саакашвили не смогла взять реванш на парламентских выборах в Грузии 31.10.2020
Власти Москвы отменили марш 7 ноября 31.10.2020
Путин освободил от должности первого замглавы Росгвардии Ченчика 31.10.2020
Газизов объяснил, почему "Спартак" впервые проиграл домашний матч 31.10.2020
"Краснодар" потерпел второе подряд поражение в РПЛ 31.10.2020
Умерла актриса фильма "А зори здесь тихие" Галина Филимонова 31.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
01.11.2020 07:52
Рубрика: Общество

Врач объяснила, как не перепутать рак с другими болезнями

Текст: Оксана Грибанова

В топ-5 причин смерти от онкологии входит рак сигмовидной кишки - заболевание, которое часто путают с другими, менее опасными недугами.

Как отмечают медики, продвигаясь по кишечнику, пища задерживается именно в сигмовидной кишке. В результате слизистая органа длительное время испытывает на себе воздействие продуктов переработки, что увеличивает вероятность развития злокачественного образования.

Фото: iStock
Врач-онколог рассказал о новейших способах лечения меланомы

Чтобы вовремя распознать онкологию, не стоит игнорировать изменение характера стула. Тем более, если это сочетается с другими общими симптомами - повышенной температурой (до 37-37,5 градусов), беспричинной потерей веса, аппетита, слабостью.

- Все эти симптомы указывают на то, что нужно как можно быстрее обратиться к врачу, - отметила в интервью KP.Ru врач-терапевт Юлия Ткаченко.

Обследование у врача должно быть тщательным - иначе есть риск перепутать рак с другим заболеванием. Обычно, если у пациента есть жалобы, первым делом назначается пальцевое исследование прямой кишки. Затем врач может направить на колоноскопию, ректороманоскопию. Также используются УЗИ и МРТ брюшной полости.

В качестве профилактики онкологии рекомендуется отказаться от сигарет и алкоголя, ограничить в рационе продукты из белой муки, мясо, фастфуд. Такая пища может спровоцировать проблемы со стулом и кишечником в целом. А вот овощи и другие продукты с большим содержанием клетчатки надо есть ежедневно. Плюс - физическая активность и контроль за весом, отмечают медики.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Иммунолог назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса
Оппозиция: Джонсон поздно ввел новый локдаун в Британии
Партия Саакашвили не смогла взять реванш на парламентских выборах в Грузии
В Центре Гамалеи озвучили два сценария по коронавирусу на 2021 год
Власти Москвы отменили марш 7 ноября
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии