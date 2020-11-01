Врач объяснила, как не перепутать рак с другими болезнями

В топ-5 причин смерти от онкологии входит рак сигмовидной кишки - заболевание, которое часто путают с другими, менее опасными недугами.

Как отмечают медики, продвигаясь по кишечнику, пища задерживается именно в сигмовидной кишке. В результате слизистая органа длительное время испытывает на себе воздействие продуктов переработки, что увеличивает вероятность развития злокачественного образования.

Чтобы вовремя распознать онкологию, не стоит игнорировать изменение характера стула. Тем более, если это сочетается с другими общими симптомами - повышенной температурой (до 37-37,5 градусов), беспричинной потерей веса, аппетита, слабостью.

- Все эти симптомы указывают на то, что нужно как можно быстрее обратиться к врачу, - отметила в интервью KP.Ru врач-терапевт Юлия Ткаченко.

Обследование у врача должно быть тщательным - иначе есть риск перепутать рак с другим заболеванием. Обычно, если у пациента есть жалобы, первым делом назначается пальцевое исследование прямой кишки. Затем врач может направить на колоноскопию, ректороманоскопию. Также используются УЗИ и МРТ брюшной полости.

В качестве профилактики онкологии рекомендуется отказаться от сигарет и алкоголя, ограничить в рационе продукты из белой муки, мясо, фастфуд. Такая пища может спровоцировать проблемы со стулом и кишечником в целом. А вот овощи и другие продукты с большим содержанием клетчатки надо есть ежедневно. Плюс - физическая активность и контроль за весом, отмечают медики.