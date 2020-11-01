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Рубрика: Власть

За сутки от коронавируса вылечились 98 российских военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны РФ представили последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах (ВС). Согласно этой статистике, количество выздоровевших от коронавируса за все время в армии и на флоте достигло 13 778 военнослужащих.

Фото: Андрей Катаев/ РИА Новости
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По сведениям на вечер 1 ноября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в ВС вылечились 98 военнослужащих. Общая численность представителей военных, снятых по коронавирусу с медицинского контроля, превысила 53 тысячи человек.

В то же время 3249 солдат с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей, более двух тысяч пациентов лежат в военных госпиталях, 30 человек изолированы по месту службы, 18 - лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще свыше тысячи человек лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них в тяжелом состоянии - шесть человек, в состоянии средней тяжести - девять человек, остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали 9447 пациентам, более 2,3 тысячи из которых гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

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"Пациенты получают все виды специализированной помощи: от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

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