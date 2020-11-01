За сутки в России подтверждено 18 665 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу замситупцией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,9 процента без клинических проявлений.

Распределение по субъектам: Москва 5261 Санкт-Петербург 896 Московская область 545 Нижегородская область 394 Архангельская область 365 Ростовская область 314 Воронежская область 299 Красноярский край 296 Свердловская область 275 Иркутская область 238 Республика Бурятия 235 Забайкальский край 235 Хабаровский край 231 Республика Коми 230 Алтайский край 223 Волгоградская область 212 Ульяновская область 208 Мурманская область 204 Республика Крым 203 Омская область 199 Ставропольский край 198 Приморский край 198 Республика Алтай 196 Томская область 196 Ханты-Мансийский АО 194 Саратовская область 193 Республика Саха (Якутия) 190 Кемеровская область 189 Ямало-Ненецкий АО 185 Оренбургская область 182 Самарская область 178 Новосибирская область 177 Пермский край 170 Пензенская область 165 Челябинская область 164 Брянская область 163 Кировская область 158 Тверская область 157 Тюменская область 151 Республика Хакасия 145 Амурская область 145 Краснодарский край 138 Ленинградская область 137 Ярославская область 130 Орловская область 129 Курская область 127 Удмуртская Республика 126 Астраханская область 125 Костромская область 124 Тульская область 123 Ивановская область 120 Белгородская область 119 Псковская область 119 Республика Карелия 116 Калужская область 111 Смоленская область 109 Вологодская область 105 Калининградская область 105 Владимирская область 103 Рязанская область 102 Сахалинская область 96 Тамбовская область 95 Республика Башкортостан 95 Республика Тыва 94 Республика Калмыкия 93 Новгородская область 91 Республика Дагестан 87 Липецкая область 86 Кабардино-Балкарская Республика 86 Карачаево-Черкесская Республика 85 г. Севастополь 81 Курганская область 78 Республика Мордовия 69 Республика Адыгея 64 Республика Северная Осетия 64 Республика Ингушетия 60 Чувашская Республика 58 Камчатский край 56 Республика Марий Эл 48 Магаданская область 48 Республика Татарстан 45 Еврейская АО 40 Чеченская Республика 13 Ненецкий автономный округ 6 Чукотский АО 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 636 781 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика, Республика Татарстан, Республика Дагестан 0,5%

2. Московская область, Чувашская Республика 0,6%

3. Ханты-Мансийский автономный округ 0,7% За последние сутки подтверждено 245 летальных случаев: Брянская область 3 Владимирская область 3 Воронежская область 3 Ивановская область 2 Калужская область 2 Курская область 1 Липецкая область 1 Московская область 9 Смоленская область 1 Тверская область 2 Москва 52 Республика Коми 2 Вологодская область 3 Мурманская область 3 Санкт-Петербург 29 Республика Крым 5 Краснодарский край 7 Волгоградская область 4 Ростовская область 11 Севастополь 1 Республика Дагестан 2 Кабардино-Балкарская Республика 2 Чеченская Республика 1 Ставропольский край 4 Республика Башкортостан 1 Удмуртская Республика 10 Республика Чувашия 4 Пермский край 4 Кировская область 1 Нижегородская область 13 Пензенская область 2 Саратовская область 2 Свердловская область 5 Ханты-Мансийский автономный округ 4 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Алтайский край 2 Красноярский край 7 Иркутская область 6 Новосибирская область 4 Омская область 6 Томская область 2 Республика Бурятия 9 Забайкальский край 5 Приморский край 2 Хабаровский край 2 За весь период по России умерло 28 235 человек За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 259 человек: Белгородская область 57 Брянская область 127 Владимирская область 58 Воронежская область 353 Ивановская область 22 Калужская область 32 Костромская область 37 Курская область 41 Липецкая область 9 Московская область 408 Орловская область 57 Рязанская область 39 Смоленская область 28 Тамбовская область 37 Тверская область 53 Тульская область 79 Ярославская область 53 Москва 3341 Республика Карелия 69 Республика Коми 61 Архангельская область 88 Вологодская область 20 Калининградская область 137 Ленинградская область 45 Мурманская область 52 Новгородская область 11 Санкт-Петербург 457 Республика Адыгея 54 Республика Калмыкия 137 Республика Крым 51 Краснодарский край 26 Астраханская область 33 Волгоградская область 85 Ростовская область 172 Севастополь 29 Республика Дагестан 91 Республика Ингушетия 59 Кабардино-Балкарская Республика 37 Карачаево-Черкесская Республика 37 Республика Северная Осетия - Алания 10 Чеченская Республика 3 Ставропольский край 85 Республика Башкортостан 121 Республика Марий Эл 7 Республика Мордовия 64 Республика Татарстан 46 Удмуртская Республика 269 Республика Чувашия 27 Пермский край 99 Нижегородская область 152 Оренбургская область 64 Пензенская область 97 Самарская область 120 Саратовская область 230 Ульяновская область 85 Курганская область 41 Свердловская область 281 Тюменская область 47 Ханты-Мансийский автономный округ 92 Ямало-Ненецкий автономный округ 54 Челябинская область 196 Республика Алтай 86 Республика Тыва 110 Республика Хакасия 4 Алтайский край 120 Красноярский край 219 Иркутская область 48 Кемеровская область 154 Новосибирская область 54 Омская область 220 Томская область 73 Республика Бурятия 48 Республика Саха (Якутия) 42 Забайкальский край 106 Камчатский край 17 Приморский край 76 Амурская область 46 Магаданская область 38 Хабаровский край 18 Сахалинская область 8 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 225 673