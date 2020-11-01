За сутки в России подтверждено 18 665 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу замситупцией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,9 процента без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- Москва 5261
- Санкт-Петербург 896
- Московская область 545
- Нижегородская область 394
- Архангельская область 365
- Ростовская область 314
- Воронежская область 299
- Красноярский край 296
- Свердловская область 275
- Иркутская область 238
- Республика Бурятия 235
- Забайкальский край 235
- Хабаровский край 231
- Республика Коми 230
- Алтайский край 223
- Волгоградская область 212
- Ульяновская область 208
- Мурманская область 204
- Республика Крым 203
- Омская область 199
- Ставропольский край 198
- Приморский край 198
- Республика Алтай 196
- Томская область 196
- Ханты-Мансийский АО 194
- Саратовская область 193
- Республика Саха (Якутия) 190
- Кемеровская область 189
- Ямало-Ненецкий АО 185
- Оренбургская область 182
- Самарская область 178
- Новосибирская область 177
- Пермский край 170
- Пензенская область 165
- Челябинская область 164
- Брянская область 163
- Кировская область 158
- Тверская область 157
- Тюменская область 151
- Республика Хакасия 145
- Амурская область 145
- Краснодарский край 138
- Ленинградская область 137
- Ярославская область 130
- Орловская область 129
- Курская область 127
- Удмуртская Республика 126
- Астраханская область 125
- Костромская область 124
- Тульская область 123
- Ивановская область 120
- Белгородская область 119
- Псковская область 119
- Республика Карелия 116
- Калужская область 111
- Смоленская область 109
- Вологодская область 105
- Калининградская область 105
- Владимирская область 103
- Рязанская область 102
- Сахалинская область 96
- Тамбовская область 95
- Республика Башкортостан 95
- Республика Тыва 94
- Республика Калмыкия 93
- Новгородская область 91
- Республика Дагестан 87
- Липецкая область 86
- Кабардино-Балкарская Республика 86
- Карачаево-Черкесская Республика 85
- г. Севастополь 81
- Курганская область 78
- Республика Мордовия 69
- Республика Адыгея 64
- Республика Северная Осетия 64
- Республика Ингушетия 60
- Чувашская Республика 58
- Камчатский край 56
- Республика Марий Эл 48
- Магаданская область 48
- Республика Татарстан 45
- Еврейская АО 40
- Чеченская Республика 13
- Ненецкий автономный округ 6
- Чукотский АО 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 636 781 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чеченская Республика, Республика Татарстан, Республика Дагестан 0,5%
- 2. Московская область, Чувашская Республика 0,6%
- 3. Ханты-Мансийский автономный округ 0,7%
За последние сутки подтверждено 245 летальных случаев:
- Брянская область 3
- Владимирская область 3
- Воронежская область 3
- Ивановская область 2
- Калужская область 2
- Курская область 1
- Липецкая область 1
- Московская область 9
- Смоленская область 1
- Тверская область 2
- Москва 52
- Республика Коми 2
- Вологодская область 3
- Мурманская область 3
- Санкт-Петербург 29
- Республика Крым 5
- Краснодарский край 7
- Волгоградская область 4
- Ростовская область 11
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 4
- Республика Башкортостан 1
- Удмуртская Республика 10
- Республика Чувашия 4
- Пермский край 4
- Кировская область 1
- Нижегородская область 13
- Пензенская область 2
- Саратовская область 2
- Свердловская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Алтайский край 2
- Красноярский край 7
- Иркутская область 6
- Новосибирская область 4
- Омская область 6
- Томская область 2
- Республика Бурятия 9
- Забайкальский край 5
- Приморский край 2
- Хабаровский край 2
За весь период по России умерло 28 235 человек
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 259 человек:
- Белгородская область 57
- Брянская область 127
- Владимирская область 58
- Воронежская область 353
- Ивановская область 22
- Калужская область 32
- Костромская область 37
- Курская область 41
- Липецкая область 9
- Московская область 408
- Орловская область 57
- Рязанская область 39
- Смоленская область 28
- Тамбовская область 37
- Тверская область 53
- Тульская область 79
- Ярославская область 53
- Москва 3341
- Республика Карелия 69
- Республика Коми 61
- Архангельская область 88
- Вологодская область 20
- Калининградская область 137
- Ленинградская область 45
- Мурманская область 52
- Новгородская область 11
- Санкт-Петербург 457
- Республика Адыгея 54
- Республика Калмыкия 137
- Республика Крым 51
- Краснодарский край 26
- Астраханская область 33
- Волгоградская область 85
- Ростовская область 172
- Севастополь 29
- Республика Дагестан 91
- Республика Ингушетия 59
- Кабардино-Балкарская Республика 37
- Карачаево-Черкесская Республика 37
- Республика Северная Осетия - Алания 10
- Чеченская Республика 3
- Ставропольский край 85
- Республика Башкортостан 121
- Республика Марий Эл 7
- Республика Мордовия 64
- Республика Татарстан 46
- Удмуртская Республика 269
- Республика Чувашия 27
- Пермский край 99
- Нижегородская область 152
- Оренбургская область 64
- Пензенская область 97
- Самарская область 120
- Саратовская область 230
- Ульяновская область 85
- Курганская область 41
- Свердловская область 281
- Тюменская область 47
- Ханты-Мансийский автономный округ 92
- Ямало-Ненецкий автономный округ 54
- Челябинская область 196
- Республика Алтай 86
- Республика Тыва 110
- Республика Хакасия 4
- Алтайский край 120
- Красноярский край 219
- Иркутская область 48
- Кемеровская область 154
- Новосибирская область 54
- Омская область 220
- Томская область 73
- Республика Бурятия 48
- Республика Саха (Якутия) 42
- Забайкальский край 106
- Камчатский край 17
- Приморский край 76
- Амурская область 46
- Магаданская область 38
- Хабаровский край 18
- Сахалинская область 8
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 225 673