За сутки в России подтверждено 18 665 случаев COVID-19 в 85 регионах

Новости

Протесты против ограничительных мер в Испании переросли в беспорядки 11:21
В Челябинске проверят все кислородные установки после взрыва в больнице 11:14
Врачам в борьбе с COVID-19 помогут волонтеры 11:07
Австрия вводит карантин из-за COVID-19 с 3 ноября 10:35
Мужчина в "средневековой одежде" убил двоих и ранил пять человек в Квебеке 10:14
Ученые обнаружили новое смертельное заболевание 09:58
ЦИК Грузии оценил прошедшие выборы как "спокойные" 08:41
Собянин: Резервные госпитали будут работать до конца пандемии COVID-19 08:40
Вирусолог попросил россиян не искать у себя все симптомы коронавируса 08:38
Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 43 человек 07:35
В Китае началась седьмая в истории перепись населения 07:24
СМИ: Ракету "Циркон" запустят на тысячу километров 07:19
Глава Приморья на мотоцикле проверил ремонт дорог 07:09
Иммунолог назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса 06:52
Супертайфун "Гони" обрушился на Филиппины 06:36
В США полиция разогнала вышедших на митинг сторонников Байдена 05:31
Новый туристический налог могут ввести в Турции первого ноября 04:35
Берлинская пивная внесла Меркель в "черный список" из-за карантина 03:57
Усик победил Чисору и получил право на бой с Джошуа 03:16
Оппозиция: Джонсон поздно ввел новый локдаун в Британии 02:40
Турция осудила нападение на православного священника в Лионе 02:15
В Дагестане без света остались более 50 тысяч человек 01:53
Губернатор Нью-Йорка ввел трехдневный карантин для всех приезжающих 01:30
Гассиев нокаутировал "Албанского Тайсона" в дебютном бое в тяжелом весе 00:36
В Центре Гамалеи озвучили два сценария по коронавирусу на 2021 год 00:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Как часто нужно делать тест на COVID-19
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
Верховный суд объяснил, как разделить купленную на наследство квартиру
01.11.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 18 665 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 18 665 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу замситупцией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,9 процента без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

  1. Москва 5261
  2. Санкт-Петербург 896
  3. Московская область 545
  4. Нижегородская область 394
  5. Архангельская область 365
  6. Ростовская область 314
  7. Воронежская область 299
  8. Красноярский край 296
  9. Свердловская область 275
  10. Иркутская область 238
  11. Республика Бурятия 235
  12. Забайкальский край 235
  13. Хабаровский край 231
  14. Республика Коми 230
  15. Алтайский край 223
  16. Волгоградская область 212
  17. Ульяновская область 208
  18. Мурманская область 204
  19. Республика Крым 203
  20. Омская область 199
  21. Ставропольский край 198
  22. Приморский край 198
  23. Республика Алтай 196
  24. Томская область 196
  25. Ханты-Мансийский АО 194
  26. Саратовская область 193
  27. Республика Саха (Якутия) 190
  28. Кемеровская область 189
  29. Ямало-Ненецкий АО 185
  30. Оренбургская область 182
  31. Самарская область 178
  32. Новосибирская область 177
  33. Пермский край 170
  34. Пензенская область 165
  35. Челябинская область 164
  36. Брянская область 163
  37. Кировская область 158
  38. Тверская область 157
  39. Тюменская область 151
  40. Республика Хакасия 145
  41. Амурская область 145
  42. Краснодарский край 138
  43. Ленинградская область 137
  44. Ярославская область 130
  45. Орловская область 129
  46. Курская область 127
  47. Удмуртская Республика 126
  48. Астраханская область 125
  49. Костромская область 124
  50. Тульская область 123
  51. Ивановская область 120
  52. Белгородская область 119
  53. Псковская область 119
  54. Республика Карелия 116
  55. Калужская область 111
  56. Смоленская область 109
  57. Вологодская область 105
  58. Калининградская область 105
  59. Владимирская область 103
  60. Рязанская область 102
  61. Сахалинская область 96
  62. Тамбовская область 95
  63. Республика Башкортостан 95
  64. Республика Тыва 94
  65. Республика Калмыкия 93
  66. Новгородская область 91
  67. Республика Дагестан 87
  68. Липецкая область 86
  69. Кабардино-Балкарская Республика 86
  70. Карачаево-Черкесская Республика 85
  71. г. Севастополь 81
  72. Курганская область 78
  73. Республика Мордовия 69
  74. Республика Адыгея 64
  75. Республика Северная Осетия 64
  76. Республика Ингушетия 60
  77. Чувашская Республика 58
  78. Камчатский край 56
  79. Республика Марий Эл 48
  80. Магаданская область 48
  81. Республика Татарстан 45
  82. Еврейская АО 40
  83. Чеченская Республика 13
  84. Ненецкий автономный округ 6
  85. Чукотский АО 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 636 781 случай (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Чеченская Республика, Республика Татарстан, Республика Дагестан 0,5%
  • 2. Московская область, Чувашская Республика 0,6%
  • 3. Ханты-Мансийский автономный округ 0,7%

За последние сутки подтверждено 245 летальных случаев:

  1. Брянская область 3
  2. Владимирская область 3
  3. Воронежская область 3
  4. Ивановская область 2
  5. Калужская область 2
  6. Курская область 1
  7. Липецкая область 1
  8. Московская область 9
  9. Смоленская область 1
  10. Тверская область 2
  11. Москва 52
  12. Республика Коми 2
  13. Вологодская область 3
  14. Мурманская область 3
  15. Санкт-Петербург 29
  16. Республика Крым 5
  17. Краснодарский край 7
  18. Волгоградская область 4
  19. Ростовская область 11
  20. Севастополь 1
  21. Республика Дагестан 2
  22. Кабардино-Балкарская Республика 2
  23. Чеченская Республика 1
  24. Ставропольский край 4
  25. Республика Башкортостан 1
  26. Удмуртская Республика 10
  27. Республика Чувашия 4
  28. Пермский край 4
  29. Кировская область 1
  30. Нижегородская область 13
  31. Пензенская область 2
  32. Саратовская область 2
  33. Свердловская область 5
  34. Ханты-Мансийский автономный округ 4
  35. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  36. Алтайский край 2
  37. Красноярский край 7
  38. Иркутская область 6
  39. Новосибирская область 4
  40. Омская область 6
  41. Томская область 2
  42. Республика Бурятия 9
  43. Забайкальский край 5
  44. Приморский край 2
  45. Хабаровский край 2
За весь период по России умерло 28 235 человек

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 259 человек:

  1. Белгородская область 57
  2. Брянская область 127
  3. Владимирская область 58
  4. Воронежская область 353
  5. Ивановская область 22
  6. Калужская область 32
  7. Костромская область 37
  8. Курская область 41
  9. Липецкая область 9
  10. Московская область 408
  11. Орловская область 57
  12. Рязанская область 39
  13. Смоленская область 28
  14. Тамбовская область 37
  15. Тверская область 53
  16. Тульская область 79
  17. Ярославская область 53
  18. Москва 3341
  19. Республика Карелия 69
  20. Республика Коми 61
  21. Архангельская область 88
  22. Вологодская область 20
  23. Калининградская область 137
  24. Ленинградская область 45
  25. Мурманская область 52
  26. Новгородская область 11
  27. Санкт-Петербург 457
  28. Республика Адыгея 54
  29. Республика Калмыкия 137
  30. Республика Крым 51
  31. Краснодарский край 26
  32. Астраханская область 33
  33. Волгоградская область 85
  34. Ростовская область 172
  35. Севастополь 29
  36. Республика Дагестан 91
  37. Республика Ингушетия 59
  38. Кабардино-Балкарская Республика 37
  39. Карачаево-Черкесская Республика 37
  40. Республика Северная Осетия - Алания 10
  41. Чеченская Республика 3
  42. Ставропольский край 85
  43. Республика Башкортостан 121
  44. Республика Марий Эл 7
  45. Республика Мордовия 64
  46. Республика Татарстан 46
  47. Удмуртская Республика 269
  48. Республика Чувашия 27
  49. Пермский край 99
  50. Нижегородская область 152
  51. Оренбургская область 64
  52. Пензенская область 97
  53. Самарская область 120
  54. Саратовская область 230
  55. Ульяновская область 85
  56. Курганская область 41
  57. Свердловская область 281
  58. Тюменская область 47
  59. Ханты-Мансийский автономный округ 92
  60. Ямало-Ненецкий автономный округ 54
  61. Челябинская область 196
  62. Республика Алтай 86
  63. Республика Тыва 110
  64. Республика Хакасия 4
  65. Алтайский край 120
  66. Красноярский край 219
  67. Иркутская область 48
  68. Кемеровская область 154
  69. Новосибирская область 54
  70. Омская область 220
  71. Томская область 73
  72. Республика Бурятия 48
  73. Республика Саха (Якутия) 42
  74. Забайкальский край 106
  75. Камчатский край 17
  76. Приморский край 76
  77. Амурская область 46
  78. Магаданская область 38
  79. Хабаровский край 18
  80. Сахалинская область 8
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 225 673
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Челябинске проверят все кислородные установки после взрыва в больнице
Иммунолог назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса
ЦИК Грузии оценил прошедшие выборы как "спокойные"
Оппозиция: Джонсон поздно ввел новый локдаун в Британии
В Центре Гамалеи озвучили два сценария по коронавирусу на 2021 год
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии