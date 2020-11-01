На Украине сразу после местных выборов, крайне неудачных для власти, разразился политический кризис: президент Владимир Зеленский решил распустить Конституционный суд Украины (КСУ) и подал соответствующий закон в Верховную раду. В ответ получил обвинения в узурпации власти и разброд в парламенте с угрозой импичмента.

Поводом для столь решительного шага стало последнее решение КСУ, который признал неконституционными и отменил ряд положений законодательства, чем выбил почву из-под выстроенной на Украине "антикоррупционной" вертикали. Вердикт КСУ вызвал возмущение на гране истерики у послов стран G7 и прозападного лобби на Украине: Зеленского прямым текстом шантажировали отлучением от кредитов МВФ, а также отменой безвизового режима. И тот бросился исправлять ситуацию: кроме законопроекта о роспуске КСУ- априори неконституционного на судей начали давить правоохранительные органы, а митинговать к зданию суда вышли союзные с недавних пор Зеленскому радикалы и неонацисты.

Поясним причину острой реакции посольств. После госпереворота западные страны построили на Украине независимую от местных властей структуру борьбы с коррупцией: агентство, бюро, прокуратуру и суд (НАПК, НАБУ, САП и ВАКС). Их руководители назначаются внешними игроками, исполнительная власть не может их уволить. При этом результаты работы вертикали и при Порошенко, и при его последователе оказались нулевыми - громких "посадок" не произошло, а некоторые высокопоставленные борцы с коррупцией, как, например, глава НАБУ, сами были в ней уличены. Проще говоря, "западные партнеры" монополизировали и институализировали украинскую коррупцию, получив самый действенный рычаг управления местной элитой: кому можно воровать на Украине, теперь решают в посольстве США. Своим решением КСУ выбил ключи управления всей системой из рук иностранцев, "национализировав" коррупцию.

На Украине гадают, кто подвиг КСУ на проявление непозволительной "незалежности"

Сегодня украинские СМИ и политики гадают, кто подвиг КСУ на проявление непозволительной "незалежности". Говорится об интригах и торгах за посты министров, губернаторов и глав областных советов, но о самой конституции, многократно и в извращенной форме нарушенной за прошедшие шесть лет, уже никто не вспоминает. Пока разрешение конфликта отложено, по крайней мере до определения имени президента США, но офис Зеленского продолжает сбор депутатских голосов за законопроект о роспуске КСУ. Однако большинство - даже обычное, в 226 мандатов, не говоря о конституционном, как сообщают СМИ, еще не сформировано. Тем временем противники этого импульсивного решения разъясняют юристу по образованию Зеленскому принцип разделения властей, напоминают, что решения КСУ никак отменить нельзя, что роспуск суда не предусмотрен основным законом и означает узурпацию власти с импичментом и уголовной ответственностью в перспективе. Иными словами, это история не о конституции, а о внешнем управлении и продолжающейся деградации государственности на Украине, самым ярким символом которой сегодня стал ее президент.