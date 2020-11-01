Запасов продуктов в магазинах хватит на четыре недели

В отличие от мартовского ажиотажа сейчас россияне не торопятся сметать гречку, макароны и туалетную бумагу. Но власти подстраховались и на этот раз: если макарономания вдруг снова овладеет умами, запасов самых важных продуктов питания в магазинах точно хватит на ближайший месяц.

Запасы распределительных центров торговых сетей по социально значимым категориям товаров сформированы на более длительный, чем обычно, срок - в среднем до четырех недель и постоянно поддерживаются, рассказал "РГ" заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Исключение - ряд позиций категории "фреш", где создать длительные запасы физически невозможно, да и не нужно. Никаких предпосылок для дефицита продуктов питания и товаров первой необходимости нет, заверил ­Евтухов. По его словам, минпромторг еженедельно проводит совещания с представителями власти и крупнейшими федеральными торговыми сетями. Все возникающие проблемы оперативно решаются.

Россияне столько скупили продуктов в марте, что еще не съели сделанные тогда запасы. Вторую волну вируса покупатели встретили с полным спокойствием

В пятницу, 30 октября, в ряде СМИ появилась информация о том, что россияне из-за опасений перед новым карантином якобы снова стали делать запасы продуктов питания. Однако, по словам Виктора Евтухова, такая информация не отражает реальную ситуацию: ажиотажа, какой наблюдался весной, в первую волну пандемии, точно нет. Наоборот, потребительский спрос снизился даже по отношению к докризисному уровню, поскольку у людей остались большие запасы, да и сейчас они стараются экономить.

По данным АКОРТ, в начале октября падение потребительских расходов существенно ускорилось и составило 4,8%. Среднее падение за последний месяц составило 1,8%. А трафик тех же торговых центров в Москве к концу сентября 2020 года, по данным АКОРТ, начал снижаться по сравнению с летним сезоном. Падение трафика по отношению к августу 2020 года - в пределах 10%, к показателям прошлого года - до 20%.

"Основной тенденцией осени 2020 года стало снижение посещаемости магазинов и торговых центров. Потребители стараются заранее спланировать свои покупки и ограничить время своего пребывания в людных местах", - пояснили в АКОРТ. При этом средний чек увеличился - люди стараются приобрести больше товаров за одну покупку. По данным Ромир, по сравнению с аналогичной неделей 2019 года средний чек выросл на 10,2%. "Каких-либо колебаний спроса на отдельные группы товаров, превышающих обычные сезонные показатели, мы не фиксируем", - добавили в АКОРТ.

В онлайн-магазине продуктов "Утконос" наблюдают прирост заказов за последние несколько недель. Однако среднее количество товаров в чеке остается на прежнем уровне, в отличие от весны. Тогда не только увеличился спрос на доставку, но и значительно выросло количество позиций в заказах. "Товары длительного хранения не демонстрируют существенный рост, а покупательские корзины остаются сбалансированными. На данный момент большее влияние на динамику спроса, на наш взгляд, оказывает сезонность", - считают в компании.

В марте 2020 года россияне, оказавшиеся в самоизоляции, кратно увеличили покупки товаров длительного хранения. Магазины не успевали завозить гречку, макароны, туалетную бумагу, чтобы удовлетворить кратно возросший спрос.

Еще больший ажиотаж наблюдался в других странах - соцсети пестрили фото пустых полок магазинов по всему миру. Так, в Австралии дело доходило до драки в борьбе за рулон туалетной бумаги. Во Франции смели макароны, а в Великобритании - консервы. В Германии наблюдался огромный спрос на муку, хлеб, сыр. Были и неожиданные предпочтения. В Афганистане скупили черный чай из-за слухов, что он помогает от COVID-19. По той же причине в Болгарии, как и в России, резко вырос спрос на имбирь и лимоны. А на Шри-Ланке исчез из продажи сахар: власти запретили продажу алкоголя, и население стало гнать самогон.

Весенний ажиотаж был связан с ожиданием первых противокоронавирусных мер. Никто не знал, как сложится ситуация, поэтому покупатели старались запастись всем необходимым для длительного пребывания дома, считает Виктор Евтухов.

"Когда наши граждане стали переходить на самоизоляцию, стало ясно, что проблем с покупкой товаров нет, продукты питания и товары первой необходимости всегда в наличии в магазинах, следовательно, запасаться и делать дополнительные резервы не нужно. А Минпромторг России со своей стороны принял необходимые меры, не допустив дефицита даже в период ажиотажного спроса. Благодаря этому потребительский ажиотаж еще быстрее сошел на нет", - говорит Евтухов.