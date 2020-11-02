"Альфа-банк" объяснил снятие средств с клиентских карт

"Альфа-банк" пообещал вернуть деньги, списанные у держателей трэвел-карт Alfa-Miles, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка. Ранее клиенты кредитной организации пожаловались, что с их счетов сняли без предупреждения 6 тысяч рублей за обслуживание карты. До 1 ноября 2020 года пользование такой дебетовой картой стоило всего 500 рублей в год либо было бесплатным в рамках отдельных пакетов услуг.

В "Альфа-банке" объяснили снятие средств введением новых тарифов, о чем клиенты были уведомлены заранее. Информация о нововведениях также размещена на сайте банка.

"Мы изменили комиссию за обслуживание Alfa-Miles в связи с тем, что не продаем эти карты с мая 2018 - вместо нее предлагаем Alfa Travel с более выгодными условиями. Мы заранее уведомили клиентов, но, к сожалению, не все обратили внимание. Поэтому мы приняли решение отменить списание комиссии в ноябре. Мы вернем деньги клиентам", - сообщили в банке, уточнив, что достаточно просто закрыть карту Alfa-Miles и открыть новую карту, чтобы комиссия не списалась через месяц.

Проект Alfa-Miles планируется закрыть, так как большинство клиентов уже перешли на Alfa Travel. "Если срок действия карты закончился, она не будет перевыпущена. До этого момента вы можете пользоваться невыгодной картой Alfa-Miles, но ее обслуживание с 1 ноября будет стоить 6000 рублей в год", - цитирует ТАСС слова представителя банка.