В США зафиксирован случай чрезвычайно редкой аллергии на холод

В США медики зафиксировали случай чрезвычайно редкой аллергии на холод. Житель американского штата Колорадо едва не скончался, выйдя из горячего душа на прохладный воздух. 34-летний мужчина начал задыхаться, а на коже появилась аллергическая реакция в виде высыпаний по типу крапивницы.

Как сообщает Live Science, несчастный случай произошел 27 октября. Пострадавшего удалось спасти. Медицинский отчет службы скорой помощи заинтересовал доктора медицинских наук Мэтью Цукермана и доктора Коди Бревика.

Они выяснили, что аллергические приступы у пострадавшего начались после того, как он переехал в Колорадо из из тропической Микронезии. При морозе у мужчины наблюдались высыпания на коже, но удушение наступило впервые.

Врачи диагностировали у мужчины холодовую крапивницу - аллергическую реакцию кожи, возникающую при воздействии холодного воздуха или холодной воды. Однако аллергия на холод малоизученное заболевания из-за чрезвычайного редкого распространения. Известно, что в некоторых случаях она может передаваться по наследству, а также может быть связано с одним из симптомов рака.

После курса медицинской помощи больному прописали избегать холодной воды и выписали автоинъектор адреналина для лечения анафилаксии в экстренных ситуациях.