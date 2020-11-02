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02.11.2020 18:54
Рубрика: Общество

Ассамблея Русского мира в этом году пройдет в онлайн-формате

Текст: Константин Волков

Ежегодная Ассамблея Русского мира, которая собирает русскоязычных представителей со всего мира, начнется 3 ноября, но из-за пандемии она в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщает фонд "Русский мир". Церемония открытия XIV Ассамблеи в видеоформате состоится 3 ноября в 11:00 (время московское) в Центральном музее Великой Отечественной войны.

Фото: iStock
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Главная тема обсуждений в этот раз - "Русский мир онлайн". Она предполагает дискуссию по вопросам, связанным с преподаванием русского языка, продвижением и поддержкой истории и культуры России в условиях появления новых информационных технологий и развития сетевых информационных ресурсов.

Ассамблея будет проводиться в режиме онлайн, но это позволит расширить возможности участия гостей со всего мира. Уже за неделю до открытия был зафиксирован рекорд - более трех тысяч зарегистрированных участников из 117 стран, и их число постоянно растет.

В числе тем, которые обсудят на круглых столах и онлайн-встречах - особенности преподавания русского языка в цифровую эпоху, продвижение культурно-гуманитарного контента в сети, интерес к Достоевскому во всем мире, достоверность информации в соцсетях, межконфессиональный диалог в современном цифровом пространстве.

С приветственным словом к гостям и участникам Ассамблеи обратились Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман РФ Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин. Также приветственные слова поступили от председателя правительства РФ Михаила Мишустина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Общество Образование Пандемия коронавируса COVID-19

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