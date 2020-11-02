Австрия оспорит решение Польши по "Северному потоку-2" в суде

Новости

Парфенов возглавил тульский "Арсенал" 18:06
Комиссия Госдумы попросит Германию о взаимодействии правоохранителей 18:03
"Альфа-банк" объяснил снятие средств с клиентских карт 17:59
Суд арестовал до 22 декабря бизнесмена из списка Forbes 17:37
Роспотребнадзор оценил сообщения о сроках активности антител к COVID-19 17:25
Меркель: Зимой коронавирус станет еще агрессивнее 17:05
Названы самые популярные браузеры 16:53
Молодежная сборная РФ по футболу назвала состав на матчи против Венгрии и Словении 16:51
ЗАГСы Подмосковья ввели ограничения по числу гостей на регистрации брака 16:44
В Беларуси возбудили уголовное дело из-за беспорядков в Минске 16:38
В аэропорту Сочи в турбину самолета попала птица 16:17
Путин потребовал доложить причину задержки ракетно-космических программ 16:16
Детская песенка установила новый рекорд YouTube, обогнав хит "Despacito" 15:57
Япония ограничит подъем на гору Фудзи 15:21
Путин рассказал о крутых парнях на Кавказе 15:17
Путин посетит Санкт-Петербург 15:16
В Москве найдена мертвой писательница-фантаст Кира Измайлова 15:15
Минздрав: Свободный коечный фонд составляет 15 процентов 15:10
Премьер Беларуси рассказал Лукашенко о ситуации в экономике и на предприятиях 15:07
Проблему с поставками лекарств от COVID-19 объяснили перегруженностью дистрибьюторов 14:58
Режиссер "Синистера" экранизирует повесть сына Стивена Кинга 14:52
Первое отделение психосоматических расстройств открылось в Москве 14:48
Метеоролог посоветовала москвичам "переобуть" резину на автомобилях 14:36
30-летний американский актер Эдди Хэсселл застрелен в Техасе 14:33
Актер Джиджи Пройетти умер от COVID-19 в свой день рождения 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
02.11.2020 16:40
Рубрика: Экономика

Австрия оспорит решение Польши по "Северному потоку-2" в суде

Текст: Сергей Тихонов

Австрийская компания OMV обжалует в суде требование польского антимонопольного регулятора UOKiK прекратить финансирование газопровода "Северный поток-2", сообщило РИА Новости.

Фото: REUTERS
Способное достроить "Северный поток-2" судно отправилось к месту работ

В OMV считают, что решение UOKiK не имеет под собой никаких оснований, и неоднакратно подчеркивали свою приверженность проекту. Вложения австрийской компании в строительство газопровода составили 730 млн евро.

Ранее польский регулятор UOKiK сообщил о решении оштрафовать "Газпром" на максимально возможную сумму 7,6 млрд долларов, а европейские компании, участвующие в проекте, на общую сумму 61 млн долларов по делу о нарушении антимонопольного законодательства Польши.

Кроме "Газпрома" и OMV в проекте участвуют французская Engie Energy, немецкие Uniper и Wintershall, а также голландскo-британской Royal Dutch Shell. Суммарные вложения в строительство газопровода и создание наземной инфраструктуры для прокачки газа из него по территории Европы оцениваются в 12 млрд евро.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Австрия Газопровод "Северный поток-2"

Главное сегодня

Австрия оспорит решение Польши по "Северному потоку-2" в суде
Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года
За сутки в России подтверждено 18 257 случаев COVID-19 в 84 регионах
Курс евро превысил 94 рубля впервые с 2014 года
В Молдавии объявили победителя первого тура выборов
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой