Австрия оспорит решение Польши по "Северному потоку-2" в суде

Австрийская компания OMV обжалует в суде требование польского антимонопольного регулятора UOKiK прекратить финансирование газопровода "Северный поток-2", сообщило РИА Новости.

В OMV считают, что решение UOKiK не имеет под собой никаких оснований, и неоднакратно подчеркивали свою приверженность проекту. Вложения австрийской компании в строительство газопровода составили 730 млн евро.

Ранее польский регулятор UOKiK сообщил о решении оштрафовать "Газпром" на максимально возможную сумму 7,6 млрд долларов, а европейские компании, участвующие в проекте, на общую сумму 61 млн долларов по делу о нарушении антимонопольного законодательства Польши.

Кроме "Газпрома" и OMV в проекте участвуют французская Engie Energy, немецкие Uniper и Wintershall, а также голландскo-британской Royal Dutch Shell. Суммарные вложения в строительство газопровода и создание наземной инфраструктуры для прокачки газа из него по территории Европы оцениваются в 12 млрд евро.