Более 2,5 тысяч обманутых дольщиков получили квартиры в столице

Несмотря на пандемию, столице в этом году удалось ввести в эксплуатацию 20 жилых домов-долгостроев. Ключи в них получили 2,6 тысячи обманутых дольщиков, многие из которых рассчитывали справить новоселье еще несколько лет назад. Для сравнения - в 2019-м новые квартиры получили меньше 2 тысяч обманутых дольщиков.

Одним из важнейших событий этого года заммэра по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев назвал достройку оставшихся пяти корпусов первой очереди ЖК "Царицыно" - дома ввели в эксплуатацию в октябре, ключи от 1210 квартир дольщикам начнут выдавать с 5 ноября.

"Сейчас ведется достройка второй очереди домов этого ЖК, ключи от которых ждут около 3 тысяч человек, - добавил Бочкарев. - По всем объектам, которые необходимо достроить в рамках решения проблем обманутых дольщиков, определен механизм завершения строительства. Всего с 2011 года ключи от своих квартир получили почти 19 тысяч дольщиков".

В Москомстройинвесте "РГ" рассказали, что обманутых дольщиков в столице остается немногим больше 11 тысяч - эта цифра с каждым годом сокращается, а полностью решить проблему жилых долгостроев планируется не позднее 2023 года. Достраивает дома за нерадивыми инвесторами город разными способами - иногда привлекает частных застройщиков, предлагая им взамен земельные участки или другие преференции, но чаще делает это сам за бюджетный счет.

В конце прошлого года был даже создан Московский фонд защиты прав дольщиков - он на 100% принадлежит городу и сам выступает как застройщик проблемных домов. Ему предстоит достроить 7 жилых комплексов. На днях, к примеру, фонд получил в распоряжение недостроенный ЖК "Академ Палас" - один из самых известных московских долгостроев, история которого тянется с 2003 года. Три башни бизнес-класса оригинальной архитектуры должны были построить на проспекте Вернадского более 10 лет назад, но этого не произошло до сих пор. По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, теперь заброшенный ЖК нужно обследовать, чтобы понять, в каком он техническом состоянии. Этот долгострой хоть раз видели многие москвичи - недостроенные бетонные башни стоят неподалеку от станции метро "Юго-Западная".

Активно достраивает Москва и долгострои, расположенные в ТиНАО, - многие из них достались городу вместе с присоединенными землями. В этом году, к примеру, удалось ввести все 6 корпусов первой очереди ЖК "Марьино Град" - около 350 квартир. А в "Спортивном квартале" сдали еще 7 корпусов. "В этом жилом комплексе сдано уже 14 из 15 корпусов - это порядка 2 тысяч квартир", - рассказала "РГ" Пятова.

Появления новых обманутых дольщиков в столице не ждут. Во-первых, в городе остались в основном крупные застройщики с хорошей репутацией и большим опытом - они обычно исполняют свои обязательства. Льготная ипотека, введенная весной, помогла им не только пережить пандемию, но и даже принесла рекордный спрос - продажи новостроек заметно выросли.

Кроме того, с прошлого года квартиры в новостройках продают с использованием эскроу-счетов - деньги дольщиков попадают не напрямую застройщикам, а остаются в банке до момента передачи ключей. И если эта передача вдруг станет невозможной, то дольщику вернут деньги. В этом году каждая третья новая квартира в Москве была продана через эксроу-счет. Многие проекты еще достраиваются по старым правилам, но их остается все меньше.