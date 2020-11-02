Букмекерам придется платить вдвое больше на развитие спорта

Президент Владимир Путин поручил правительству до весны внести в Госдуму законопроект об увеличении отчислений от азартных игр букмекерскими конторами. Средства целевым образом пойдут на развитие спорта.

Законопроект должен предусматривать увеличение не менее чем в два раза размера целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, совершенствование порядка уплаты отчислений и их направления на финансирование мероприятий по развитию спорта.

Также должен быть прописан госконтроль за уплатой таких отчислений и их целевым использованием.