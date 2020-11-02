Бывшему координатору Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по антидопингу (!) Елене Иконниковой и экс-начальнику отдела спортивных программ Елене Орловой были предъявлены обвинения по так называемому "делу Лысенко".

Прыгун в высоту нарушил правила антидопинга, а сотрудники ВФЛА пытались скрыть их, отправив в World Athletics заведомо неверные данные. Иконникова дисквалифицирована на 8 лет, Орлова - на 6.

Сотрудницы виноваты. Но кто-то стоял над ними, не мог не знать всех хитроумных деталей "дела". И виновен даже в большей степени!

Расследование не завершено. Остается ждать его результатов. Именно из-за стремления замять дело и был приостановлен намечавшийся процесс по восстановлению ВФЛА в World Athletics. Итог: россияне лишились возможности выступления в немногочисленных официальных международных стартах.