ЦБ оценил влияние снижения курса рубля на цены

"В ближайшие месяцы проинфляционное влияние ослабления рубля, видимо, сохранится. Однако оно имеет краткосрочный характер и не создает рисков для инфляции в среднесрочной перспективе", - говорится в докладе. По текущему прогнозу Банка России, в 2020 году инфляция составит 3,9-4,2%, в 2021 году - 3,5-4%, а в дальнейшем будет находиться вблизи 4% (цели ЦБ). В целом в 2021 году под влиянием слабого спроса будет сохраняться дезинфляционное влияние, что, вероятно, сподвигнет Банк России и дальше проводить мягкую (то есть стимулирующую экономику) денежно-кредитную политику.

При этом прошедшее ослабление курса рубля не создает угроз для финансовой стабильности, заявляла в конце октября глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Валютный курс складывается под влиянием рыночных факторов и отражает те события, которые происходят. Ликвидности на рынках достаточно, объемы торгов тоже абсолютно нормальны", - подчеркивала она. Нынешнее ослабление рубля даст проинфляционный эффект в течение 9-12 ближайших месяцев (в части непродовольственных товаров), отмечала Набиуллина.

Текущая волна ослабления курса рубля идет еще с лета. В понедельник, 2 ноября, на фоне новых европейских локдаунов и приближающихся президентских выборов в США волна ослабления рубля продолжилась. Курс доллара поднимался почти до 81 рубля впервые с весны этого года, курс евро превышал 94 рубля впервые с 2014 года.