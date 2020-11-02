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02.11.2020 20:05
Рубрика: Общество

В этой деревне огни не погашены...

Самые красивые села России притягивают к себе и туристов, и новых жителей
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8302)
Сразу несколько деревень Русского Севера, и в том числе Вологодчины, получили в 2020 году статус самых красивых. Его присуждает Ассоциация самых красивых деревень России.
Знаменитый Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь основали еще в 1398 году. Его расписал известный иконописец Дионисий с сыновьями. Он создал их за 34 дня в виде иконостаса и стенописи собора. Кстати, фрески - это единственная стенопись Дионисия, дошедшая до нашего времени. И они включены в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Из архива Ферапонтова монастыря Знаменитый Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь основали еще в 1398 году. Его расписал известный иконописец Дионисий с сыновьями. Он создал их за 34 дня в виде иконостаса и стенописи собора. Кстати, фрески - это единственная стенопись Дионисия, дошедшая до нашего времени. И они включены в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Из архива Ферапонтова монастыря
Знаменитый Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь основали еще в 1398 году. Его расписал известный иконописец Дионисий с сыновьями. Он создал их за 34 дня в виде иконостаса и стенописи собора. Кстати, фрески - это единственная стенопись Дионисия, дошедшая до нашего времени. И они включены в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: Из архива Ферапонтова монастыря

Одна из них - Ферапонтово. Улочки вьются вдоль берегов сразу двух озер, а на возвышенности - знаменитый Ферапонтов Богородице-Рождественский монастырь.

В трех километрах от села расположена Цыпина гора. Ее высота - 204 метра над уровнем моря. С нее как раз и открывается вид на Ферапонтово с высоты птичьего полета. И это самая высокая точка не только в ближайшей округе, но и во всем национальном природном парке "Русский Север". Кстати, некоторые жители утверждают, что в ясную погоду с Цыпиной горы можно заметить блеск золотых куполов Софийского собора в Вологде. А до него чуть больше ста километров.

Без прошлого нет будущего, решили в Ассоциации самых красивых деревень и запустили этот проект, чтобы привлечь внимание государства и общества к тому, что в России есть уникальные места, которые могут исчезнуть. Нужно сохранить их для того, чтобы помнить свои корни, не разрывать связь поколений. Для этого деревням в российской глубинке присваивается статус самых красивых, который при умном подходе помогает зарабатывать на туризме и реализации местной продукции. Корреспонденты "РГ" выяснили, чем эти территории привлекательны для туристов и потенциальных переселенцев.

От калитки до восторга

Текст: Светлана Цыганкова (Карелия)
Но если Ферапонтово только получило статус и составляет планы развития на будущее, то самая красивая карельская деревня Кинерма, о которой впервые упомянуто в 1563 году, живет с ним уже четыре года.

Сейчас здесь всего 16 домов, в деревне постоянно проживают пять человек. Это семья Надежды Калмыковой, хранительницы деревни, и 88-летний Иван Ершов, который живет с рождения в одном из самых старых домов. Надежда, ее сестра Ольга вместе с мамой, можно сказать, вдохнули жизнь в опустевшую Кинерму. Здесь жили их предки.

Фото: Санаторий "Марциальные воды"
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Но судьба распорядилась так, что сестры уехали в Петрозаводск, где и остались. Потом Ольга перебралась в Финляндию, а Надежду потянуло обратно. Все бросила в городе и вместе с мужем и двумя сыновьями вернулась на родину. Начинала с того, что зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель, была первой в сфере сельского туризма в Карелии. Сначала восстанавливали деревню на деньги общества "Друзья Кинермы", собранные сестрой Ольгой в Финляндии. Но уже многие годы справляются своими силами.

Надежда встречает гостей всегда в национальном костюме. Она в Кинерме в одном лице - и хозяйка деревни, и бухгалтер, и повариха. Национальные блюда удаются Калмыковой больше всего, особенно карельские пироги - калитки. Туристы от них в восторге.

Так что статус самой красивой деревни России сработал. Кинерма будет жить дальше.

Комментарий

Дмитрий Панов, вице-президент ассоциации самых красивых деревень России:

- Статус самой красивой деревни повышает туристическую привлекательность населенных пунктов и дает им возможность развиваться. Как таковых денег мы как общественная организация, естественно, не перечисляем, но даем возможность их заработать. И, как подтверждает наша статистика, туристический поток в деревнях увеличивается в два-три раза. Кроме того, помогаем попасть в разные федеральные программы и проекты, чтобы получить гранты. Составляем дорожные карты, обращаемся напрямую к властям и ведомствам, если необходима поддержка. Сейчас в России разрабатывается национальный проект по туризму. И, конечно, самые красивые деревни в них будут задействованы.

300 тысяч туристов на село

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Расположенное под Ярославлем село Вятское в список самых красивых российских деревень и городков занесено пять лет назад - под номером один. А в этом году по праву "первородства" здесь открыли головной офис ассоциации "Самые красивые деревни и городки России".
Благодаря притоку туристов на улицах Вятского всегда многолюдно. Фото: Ирина Штольба

В самом же Вятском благодаря ярославскому меценату преобразования начались больше десяти лет назад, и сегодня там в отреставрированных зданиях работают пятнадцать уникальных музеев, проходят фестиваль "Провинция - душа России", международный музыкальный конкурс, на улицах лежит хороший асфальт, светят фонари, а в палисадниках селян растут цветы. "Я как-то поехала в Ярославль к врачу, - рассказывает местная жительница Людмила Мокина. - Врач узнала, что я из Вятского, воскликнула радостно: "Ой, я была у вас, так понравилось! Так красиво!". Приятно, конечно, было это слышать".

Фото: https://www.instagram.com
Ярославская студентка стала "Красой России-2020"

А ее землячка Ирина Авенировна, которая нашла работу в одном из вятских музеев, рассказала, что в селе теперь такая чистота, что никто даже бумажку мимо урны бросить не решается.

После победы в "конкурсе красоты" Вятское из полузаброшенного села стало превращаться в туристический центр. "Новость о нас тогда прошла широко. Это был просто информационный шквал, и турпоток очень заметно вырос", - рассказывает заместитель гендиректора историко-культурного комплекса "Вятское" Нина Мальцева.

А исполняющий обязанности директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко на недавнем праздновании 600-летия Вятского рассказал вообще забавную историю: "Две девушки из Испании набрали в поисковике "самые красивые деревни России", приехали на Ярославский вокзал, таксист отвез их в Вятское. Там они провели несколько дней, после чего уехали, не узнав, что такое Ярославль".

Такая чистота на улицах, что никто даже бумажку мимо урны бросить не решается

В село, где около девятисот человек постоянных жителей, ежегодно теперь приезжают 300 тысяч туристов. Благодаря гостям больше сотни селян нашли работу: в местных музеях, гостиницах, ресторане. А кто-то просто солит на продажу знаменитые вятские огурцы...

В село стали приезжать с концертами и столичные звезды, которых на улицах можно теперь увидеть совершенно запросто. "У Любови Казарновской домик здесь красивый, вижу ее чуть ли не каждый вечер - гуляет с мужем", - дополняет жительница Вятского Людмила Мокина.

Сокровища под ногами

Текст: Елена Мелихова (Ростовская область)
Донской хутор Старозолотовский сейчас живет на втором дыхании. Хотя за последние полвека некоторые его жители побросали усадьбы и отправились в поисках лучшей жизни в города. Но в минувшем году Старозолотовский официально вошел в список самых красивых деревень России и стал местом настоящего паломничества туристов. Теперь земля здесь заметно подорожала.
После окончания съемок сериала "Тихий Дон" из станицы Вешенской в этот хутор были перевезены несколько старинных казачьих домов со скарбом. Фото: Тагир Раджавов

В хуторе всего-то 30 дворов, улиц - шесть, но какие: Донских Казаков, Атаманская... Это самый настоящий музей. "Мне предлагали большие деньги, хватило бы на квартиру в Ростове-на-Дону. Но я отказался. Хочу жить в самом красивом хуторе страны", - признается местный житель Владимир Маханько. И если раньше его посещали тревожные мысли о будущем, то теперь он ни за что отсюда не уедет.

Фото: Вячеслав Щеглов
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Хуторянка Агафья Буймова дополняет: "Сейчас у нас красота! Водопровод провели, а раньше-то из Дона воду на себе ведрами носили... Газ есть. А еще и мусор вывозят!"

Умиравший хутор получил вторую жизнь благодаря недавнему телесериалу "Тихий Дон". Нет-нет, его здесь не снимали, а как положено, под станицей Вешенской. Но после окончания съемок один донской предприниматель перевез сюда несколько казачьих домов со всей обстановкой. Некоторые заброшенные жилища в самом хуторе удалось восстановить по старым фото.

Теперь это популярное место. Туристов сюда привлекает и сама история Старозолотовского. По легенде, предводитель крестьянского восстания Степан Разин в 1671 году, возвращаясь из-под Симбирска, спрятал в этих местах свои трофеи, закопав их на прорве под вербой. Но название хутор получил не из-за сокровищ, а благодаря протоке Золотая, впадающей в Дон. Но тем не менее история о сокровищах до сих пор манит.

А еще визитной карточкой Старозолотовского всегда были виноградники, донские вина славились со времен Петра Первого. Но в 1980-х виноградники вырубили. Молодежь стала уезжать в поисках работы, школу закрыли. И хутор стал постепенно умирать.

Но теперь тут закипела жизнь, и работы хватает. Самому красивому хутору сейчас нужны строители, плотники и другие специалисты. Ведь планов много - построить казачьи гостиницы, устраивать гастрономические туры, фольклорные фестивали. А самое главное - снова разбить виноградники с уникальными сортами золотовского винограда.

Справка "РГ"

Отбор населенных пунктов на присвоение статуса самой красивой деревни России проходит на основе взвешенных в баллах критериев - эстетических, градостроительных, архитектурных, исторических и других. Учитывается инициатива самих жителей, поддержка со стороны местных органов власти. Эти критерии обновлены с учетом опыта экспертиз 2014-2020 годов, новых трендов, предложений Ростуризма.

Периодически составляется мониторинг соответствия критериям, на основании которого могут выдать и предупреждения, каждые пять лет - экспертиза. При ее успешном прохождении вручают сертификат о действительном членстве на следующие пять лет. Участник получает и "дорожную карту" с перечнем конкретных мероприятий.

Променад вдоль Смородинки

Текст: Антон Валагин (Липецкая область)
Село Преображеновка на окраине Липецкой области шестой год подряд признается самым благоустроенным в России. По вечерам на всех восьми улицах загораются светодиодные фонари, вдоль реки Смородинки устроена набережная с променадом и детскими площадками, а весной на десятках клумб и газонах распускаются тысячи тюльпанов - их разводят в школьной теплице. Школьники плавают в бассейне с гидромассажем, малыши спешат в нарядный детсад, а здешнее варенье из черники продается в столичных гастрономических бутиках.

Еще 20 лет назад село считалось неперспективным и попало даже в грустный документальный фильм о вымирающих деревнях. В 2011 году самый маленький в Липецкой области муниципалитет возглавил Анатолий Попов - он вырос в Преображеновке, работал учителем и директором школы. Первым делом новый глава включился в региональную программу "рубль на рубль": к потраченным на улучшение жизни деньгам область добавляет столько же, а иногда и больше. Так в селе появилась новая школа взамен сгоревшей, спорткомплекс, фельдшерский пункт, бассейн и газоны с клумбами.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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"Если не воровать, то и при нулевом бюджете можно многое сделать. Сложнее всего было переломить общественное сознание, привить односельчанам стремление жить в чистоте и уюте", - говорит Попов. В 2018 году он возглавил Добровский район, а на его место пришла Лариса Емельянова. Село ей досталось не только благоустроенное, но и сознательное. Хозяйки соревнуются в красоте палисадников, пенсионерки ревниво следят за пунктуальностью мусоровоза: пахучих контейнерных площадок в Преображеновке нет, вынесенные к обочине мешки подбирает машина. Сельсовет участвует во всевозможных конкурсах и программах, зарабатывая деньги на новые улучшения.

Тетерки пошли во вкус

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
В Архангельской области самыми красивыми в стране признаны уже восемь деревень, сел и малых городов. Поморье лидирует. Только этой осенью почетное звание получили 500-летняя деревня Зехнова, село Черевково, города Каргополь и Сольвычегодск.
Не стоит село без церкви - эту истину знают в поморской Кимже и других деревнях Русского Севера. Фото: Ассоциация самых красивых деревень России

Архангельская область начала сотрудничать с Ассоциацией самых красивых деревень России три года назад. Поначалу многие думали, что табличка с новым статусом, торжественно установленная в центре села, приносит местным жителям лишь моральное удовлетворение. Но вскоре в те районы, где появились первые "красавцы", заметно вырос поток туристов.

А раз гости едут - надо их достойно встречать. Сельчане стали объединяться и предлагать свои проекты, которые получали субсидии из областного бюджета. Расцвело общественное самоуправление. В итоге туристическая инфраструктура появилась даже там, где ее не было. "За 20 лет работы с различными проектами в России я впервые отмечаю такое развитие территорий, - рассказал представитель Ассоциации самых красивых деревень Франции Жак Рагон. - Причем в этом очень активно участвуют люди. Пока еще не все регионы понимают, как использовать бренд самых красивых поселений. Но у Архангельской области есть чему поучиться".

К примеру, в мезенской Кимже открылись два гостевых дома и кафе северной кухни, отреставрирован старинный храм. В деревне Ошевенский Погост создали визит-центр и ремесленную усадьбу. Для гостей проводят мастер-классы по народным ремеслам, показывают старинные свадебные обряды, угощают тетерками - традиционным печеньем. Причем занимаются всем этим не заезжие аниматоры и кулинары, а местные жители. "Туристы приезжают в деревню с деньгами, и очень важно, чтобы они могли их потратить. Если гостям негде будет даже перекусить и отдохнуть, они уедут недовольными, а жители ничего не заработают. Поэтому надо не только привлекать туристов, но и развивать местное предпринимательство", - считает президент Ассоциации самых красивых деревень России Александр Мерзлов.

В мезенской Кимже открылись два гостевых дома и кафе северной кухни, отреставрирован старинный храм

Общая беда таких местечек - трудная "попажа", как говорят на Севере. Дорог туда либо вовсе нет, либо они непроезжие. Благодаря этому живописные деревни и сохранились почти в первозданном виде. "Красивый" статус может помочь и в решении транспортного вопроса, поскольку его обладателей будут включать в турмаршруты. Кроме того, он поможет деревням сберечь архитектурное наследие. Во время недавней северной экспедиции специалисты оценили объекты, которые требуют реставрации. В их числе - уникальный дом со львами и розами в Кенозерье, старинные мельницы и амбары.

Кто-то считает, что бурный поток туристов может разрушить очарование северных деревень. Входить ли поселению в список самых красивых, его жители решают на сходе. И одна архангельская деревня проголосовала против. "Тем, кто живет в деревне постоянно, нужен заработок, поэтому они заинтересованы в ее развитии. Но есть и дачники, которым туристы, возможно, мешают. Однако именно туризм может спасти забытую деревню. Плюсов в этом гораздо больше", - делает вывод Александр Мерзлов.

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