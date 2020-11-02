Чемпион WBC и IBF Бетербиев: с удовольствием смотрел женский ЧР по боксу

В Ульяновске завершился чемпионат России по боксу среди женщин, в котором приняли участие более 200 спортсменок. Однако из-за пандемии выступить смогли не все сильнейшие.

Тем не менее главный тренер женской сборной Иван Шидловский считает, что прошедший турнир показал очень высокий уровень подготовки наших девушек и позволил сформировать костяк национальной сборной.

- К сожалению, семь сильных спортсменок не смогли приехать на чемпионат в Ульяновск. Поэтому в январе мы проведем в Кисловодске турнир сильнейших, - приводит слова Шидловского пресс-служба Федерации бокса России. - Там будет окончательно сформирован состав сборной команды России по боксу среди женщин для выступления в европейском отборочном турнире к Олимпийским играм.

Не только профессиональным, но и мужским взглядом на женский бокс поделился чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев.

- Женский бокс - это красиво, - подчеркнул Бетербиев. - Я с удовольствием смотрел выступления наших девушек. Здорово, что женщины боксируют технично и интеллигентно, без нокаутов и крови, с уважением друг к другу. Но от этого их бои не теряют в зрелищности.

С Бетербиевым согласился генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев: "Наши девушки продемонстрировали подготовку и технику высочайшего класса. Выступления лучших спортсменок по зрелищности не уступают боям мужчин-чемпионов. Радует то, что с каждым годом уровень женского бокса в стране серьезно растет, как и уровень турниров, на которых российские спортсменки демонстрируют свое мастерство".