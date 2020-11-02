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Рубрика: Общество

Чему и как учить "креативщиков" в условиях пандемии

Текст: Мария Набиркина
Почему современные школьники мечтают стать дизайнерами и художниками? Какие качества нужны "творцу"? Как вузам в условиях пандемии готовить специалистов-креативщиков?

По данным исследований российских рекрутинговых компаний, современные молодые люди в возрасте до 25 лет - так называемое поколение Z - все чаще мечтают стать дизайнерами, программистами, актерами, художниками, предпринимателями.

Фото: Артем Локалов
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Почему? По мнению эксперта в области образования, директора Universal University, объединяющего ведущие образовательные проекты в области творческих индустрий, Екатерины Черкес-заде, главное отличие детей поколения Z (зет) (1995-2012 годы рождения) в том, что они не готовы работать в компаниях без big idea (большой идеи), хотят приносить пользу обществу и через свою работу поднимать важные темы, решать проблемы.

- Это поколение не только потребляет культуру, но и создает ее. Пока мы с вами смотрим контент, "зеты" его производят. Это первое цифровое поколение, - говорит Екатерина. - Сегодняшние подростки ценят возможность выражать себя творчески, многие хотят стать блогерами, сделать из хобби профессию. Второй момент - изменились критерии при выборе работодателя. Зарплата по-прежнему важна, но на первое место выходит наличие интересных задач, гибкий график, креативный офис, демократичная культура, возможность быть мобильным, работать удаленно, путешествовать. Этим критериям больше соответствуют компании в креативных индустриях - стартапы, малый бизнес, фриланс.

По словам эксперта, креативная экономика - экономика идей. Графическим дизайнерам, создателям компьютерной графики для кино, саунд-дизайнерам, разработчикам компьютерных игр нужен хороший интернет, "железо" и программное обеспечение. Можно работать из любой точки мира в международной компании или в России.

- Это та степень свободы, которой нет в других профессиях даже сейчас, в период пандемии и удаленной работы, - отмечает Екатерина. - Кроме того, творческая деятельность приносит удовлетворение, дает возможность заниматься любимым делом и получать за это хорошие деньги. Такое явление, как бедный художник, уже, скорее, миф.

Каким качествам нужно учить тех, кто собирается в мир творчества?

Фото: iStock
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- Для креативного профессионала, безусловно, важно умение работать в команде, и пандемия не снимает галочки с этого пункта, - подчеркивает Екатерина Черкес-заде. - В одиночку нельзя снять полнометражный фильм, выпустить игру, создать коллекцию одежды. Особенно когда речь заходит о работе с разными людьми, в разных странах и часовых поясах. Но что особенно важно в эпоху постпандемии - так это готовность к изменениям: нужно уметь прогнозировать, планировать, быстро реагировать на события в индустрии. Этот навык тесно связан с предпринимательской деятельностью, поэтому к списку топовых качеств для креативщиков нужно добавить предприимчивость. Наш университет активно создает условия, в которых студенты должны проявить инициативу, собрать команду, продвинуть свой проект, представить его инвесторам и партнерам из индустрии. Наконец, еще одно качество - умение учиться на протяжении всей жизни. В креативных индустриях это особенно важно. Разделение на физиков и лириков ушло в прошлое, сегодня человек должен обладать сразу несколькими навыками и компетенциями.

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