Черчесов рассказал о состоянии Дзюбы перед матчами сборной России

Россияне 12 ноября проведут контрольный матч на выезде со сборной Молдавии, а затем встретятся в гостях с командами Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября) в рамках Лиги наций.

В составе много молодежи. Они вызваны, чтобы познакомиться с ними поближе или вы рассчитываете на них здесь и сейчас?

Станислав Черчесов: И то, и другое. Ситуация может быть разная, будем отталкиваться от того, как ребята себя проявят. У "молодежки" нет официальных встреч, только контрольные. Слова с делом у нас не расходятся: есть время посмотреть ребят, которые показывают себя в чемпионате. Мы воспользовались ситуацией. В марте нам нужны будут игроки, и на этом сборе мы должны закрыть все вопросы. Посмотрим резерв и будем от этого отталкиваться. Что касается резервного состава, то ранее мы никогда не называли его, но обстоятельства на прошлом сборе показали, что это нужно для перестраховки. Вызывать по ходу в случае выездных матчей будет сложно. Футболисты понимают все, и у них на подсознании должно быть понимание, что их могут пригласить. Внимательно смотрим на то, кто как себя проявляет. Решение по игрокам принимаем совместно с тренерским штабом молодежной сборной.

Почему вызвали Заболотного?

Станислав Черчесов: Он последние туры играет качественно, свежо и полезно. Важно, что забивает. Мы его хорошо знаем. Заболотный выходит на тот уровень, который позволял ему раньше быть в национальной команде.

В составе три габаритных форварда. Это можно объяснить тактикой?

Станислав Черчесов: Дзюба, Соболев и Заболотный похожи габаритами, но по игровому стилю они отличаются. Мостовой тоже может выйти на позиции нападающего, как и Ерохин. Вариантов у нас несколько.

Соболев, Дзюба и Смолов не забили в октябре ни одного мяча. Это беспокоит?

Станислав Черчесов: Понятно, что нападающего оценивают по голам. Соболев в сборной забил, он приедет с хорошим настроением. На месте будем подтягивать. Еще есть матч, у них будет возможность себя проявить.

Рассматриваете вариант, при котором Дзюба не сыграет в ближайших матчах? Артем выглядит уставшим.

Станислав Черчесов: Он еще ни разу не сказал, что устал. Мы смотрим ситуацию, на всех футболистов. У нас команды выступают в еврокубках. Мы созванивались с врачом сборной, чтобы оценить форму игроков, и принимали решение. Сейчас заранее говорить о готовности нельзя.

"Зенит" не просил беречь Дзюбу и Жиркова?

Станислав Черчесов: Нет.

Как себя чувствует Александр Головин?

Станислав Черчесов: Мы на связи. Он начал тренироваться, но вновь почувствовал дискомфорт. Знали, что Головин не попадет на этот сбор, поскольку он только приступил к беговой работе. К сожалению, восстановление затягивается.

Вызвали Алексея Миранчука, чтобы он вошел в ритм?

Станислав Черчесов: Он только однажды вышел в составе "Аталанты". На тот сбор Миранчук не приехал из-за травмы, сейчас не играет. Но нам важно, чтобы покинувший российский чемпионат футболист приехал. Мы с ним пообщаемся. Чтобы знать, какая ситуация, чтобы выстраивать общение. Приезд в Россию для него - психологическая подпитка. Мы его поддержим.

Матвей Сафонов выдает порой выдающиеся матчи, но также допускает ошибки. Это нестабильность или системность?

Станислав Черчесов: Моя оценка всегда спокойная и трезвая. Есть хвалебные отзывы, есть критика. Сейчас мы смотрим аналитически. Он приедет, мы пообщаемся и поймем причины просчетов и подскажем, как их исправить. Чисто рабочие моменты.

Александра Максименко не рассматривали?

Станислав Черчесов: Нет.

Начали уже изучать соперников по ближайшим матчам?

Станислав Черчесов: Мы их знаем. Играли против них до того, плюс они выходили на поле друг против друга. Определенная информация у нас есть. В составе сборной Молдавии есть пара опытных футболистов. Вообще анализировать ситуацию всегда намного проще, если разобрать свои игры. Мы так часто проводили матчи, что не успевали проанализировать встречи основательно. Рассматривали что-то поверхностно, но досконально не успеваем все-таки.

График сборной похож на условия чемпионата Европы. Вы как-то моделируете будущий турнир через эти игры?

Станислав Черчесов: Он не похож, а даже жестче. Там на один день больше между матчами. Если последние три игры мы проводили дома, то сейчас - на выезде. Анализ прошлого сбора поможет нам подготовить команду. Повторюсь, этот график жестче того, что бывает на крупных турнирах.

Почему российские клубы играют на меньшем уровне интенсивности, чем сборная? Насколько это осложняет работу?

Станислав Черчесов: Мы не можем сказать, почему там так, а у нас - иначе. Если соперники считают такой темп для себя комфортным, значит у них такая игра. Прошлые матчи у нас были достаточно интенсивным. Есть цифры по нашим клубам в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Что греха таить, разница большая. Проблема это или нет, но мы всегда требуем, чтобы футболисты выступали на своем максимуме во время игр.