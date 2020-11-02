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Рубрика: Общество

Четырехдневная рабочая неделя начинается в России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новая рабочая неделя в России будет сокращенной. Это связано с празднованием Дня народного единства четвертого ноября, пояснили в Роструде.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Предстоящая среда в стране будет выходным днем. Соответственно на час сократится продолжительность предпраздничного рабочего дня во вторник, третьего ноября, уточняет РИА Новости.

Добавим, что следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян только в конце декабря. В этом году 31 декабря выпадет на четверг и является сокращенным рабочим днем. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января 2021 года.

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