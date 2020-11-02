Число бюджетных мест в регионах будет ежегодно расти

Количество бюджетных мест в региональных вузах будет ежегодно увеличиваться. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

"До 2024 года уже подтверждено финансирование, ежегодно будет увеличиваться количество бюджетных мест. Доступность качественного образования в регионах обязательно будем поддерживать", - цитирует Фалькова ТАСС.

Министр также напомнил, что в начале года президент РФ Владимир Путин поручил увеличить с 1 сентября 2021 года количество бюджетных мест в региональных вузах.