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Рубрика: В мире

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73 человек

Работа спасательных служб в Измире. Фото: AP Photo / Darko Bandic Работа спасательных служб в Измире. Фото: AP Photo / Darko Bandic
Работа спасательных служб в Измире. Фото: AP Photo / Darko Bandic

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило об увеличении числа жертв землетрясения, которое произошло в Измире. Погибли 73 человека, ранее сообщалось о 69.

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"Ранения получил 961 человек. Из них 743 пациента уже выписаны из больниц, а 218 еще продолжают свое лечение", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в минувшую пятницу днем. Его эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Разрушены десятки зданий, хлынувшая на сушу вода затопила прибрежные улицы в Сеферихисаре. Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум сообщил, что власти начали в воскресенье выплачивать материальную помощь пострадавшим от стихии.

Добавим, что землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.

В мире Ближний Восток Турция Землетрясение в Турции и Греции

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