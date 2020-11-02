Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73 человек

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило об увеличении числа жертв землетрясения, которое произошло в Измире. Погибли 73 человека, ранее сообщалось о 69.

"Ранения получил 961 человек. Из них 743 пациента уже выписаны из больниц, а 218 еще продолжают свое лечение", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в минувшую пятницу днем. Его эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Разрушены десятки зданий, хлынувшая на сушу вода затопила прибрежные улицы в Сеферихисаре. Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум сообщил, что власти начали в воскресенье выплачивать материальную помощь пострадавшим от стихии.

Добавим, что землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9.