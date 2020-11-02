Число жертв землетрясения в Турции достигло 83

Количество погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 83 человек. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

По данным ведомства, в результате ЧП пострадали 962 человека, 743 их них уже выписаны из больниц. Лечение 219 человек продолжается, состояние четверых их них оценивается как тяжелое (всего в реанимации находятся девять пострадавших).

Спасатели извлекли из-под завалов 106 человек. Последней - спустя 65 часов после землетрясения - удалось спасти 3-летнюю девочку.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что государство сделает все необходимое для устранения последствий землетрясения, все граждане, лишившиеся жилья, получат новые квартиры. Министр экологии и градостроительства Мурат Курум со своей стороны сообщил, что власти уже начали выплачивать материальную помощь пострадавшим от стихии.