После победы на турнире в Вене Андрей Рублев укрепился на восьмом месте в рейтинге ATP. А Даниил Медведев вернулся на пятую строчку.

Оба наших теннисиста гарантировали себе путевку на Итоговый чемпионат года, который состоится в Лондоне 15-22 ноября. Для Рублева это будет дебют. А Медведев попал в восьмерку лучших второй раз подряд. Как бы то ни было, двое россиян оказались в топ-8 впервые с 2000 года.

Андрей, завоевавший пятый титул в этом году, сейчас на подъеме. Он уже подтвердил свое участие на "Мастерсе" в Париже. Даниил, который переживает спад в результатах, тоже готов побороться в концовке сезона. "Я перегорел, - приводит слова спортсмена портал Tennis Majors. - Сделаю все, что в моих силах".