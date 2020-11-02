Додон лидирует на выборах президента Молдавии после обработки 70% голосов

Действующий президент Молдавии Игорь Додон лидирует на выборах главы государства, которого выбирают на четырехлетний срок, после обработки 70% всех голосов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный Центризбирком.

Согласно предварительным данным, за нынешнего лидера высказались 36,28% проголосовавших. Его ближайшим преследователем является бывший премьер-министр страны Майя Санду (30,93% голосов)​​​. Далее располагаются Ренато Усатый (17,04%), Виолета Иванов (7,80%), Андрей Нэстасе (3,29%), Октавиан Цыку (1,99%), Тудор Делиу (1,53%) и Дорин Киртоакэ (1,14%).

Если ни один из кандидатов по итогам подсчета 100% бюллетеней не сумеет в первом туре преодолеть порог в 50% голосов, то будет назначен второй тур выборов, который состоится 15 ноября.

ЦИК уже признал выборы состоявшимися, так как явка превысила минимально необходимую планку в 33,33%.