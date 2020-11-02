"Газпром нефть" присоединилась к глобальной инициативе ООН

"Газпром нефть" стала участницей Глобального договора ООН - крупнейшей международной инициативы в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Сегодня договор объединяет более 12 тысяч участников из 160 стран мира, которые представляют свыше 68 миллионов своих работников.

"Наша компания на протяжении многих лет уделяет особое внимание безопасности, защите окружающей среды, развитию регионов деятельности, - отметил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков. - Мы неизменно заботимся о здоровье, благополучии и обеспечении трудовых прав сотрудников компании, общее количество которых составляет сегодня более 77 тысяч человек. Неслучайно "Газпром нефть" является одним из самых привлекательных работодателей России, согласно многим социологическим исследованиям и рейтингам. Присоединение компании к Глобальному договору ООН подтверждает наше следование принципам устойчивого развития, а также готовность "Газпром нефти" к максимальной открытости, развитию партнерств и обмену лучшими практиками с международным сообществом".

Как рассказали в "Газпром нефти", компания намерена закрепиться в числе лидеров мировой нефтяной отрасли и стать отраслевым эталоном по безопасности, эффективности и технологичности. Для достижения этой цели "Газпром нефть" приняла стратегию развития до 2030 года, опирающуюся на цифровую, культурную, операционную и организационную трансформации.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отмечает, что присоединение к договору можно назвать подтверждением достигнутых компанией результатов в сферах охраны труда, экологии и образования.

"Это шаг в сторону большей открытости и прозрачности, - считает эксперт. - Если говорить о "Газпром нефти", у нее высокие показатели в рейтинге лучших работодателей. В плане образования "Газпром нефть" активно инвестирует в развитие профильных образовательных систем. Она создает специальные классы, кафедры и воспитывает будущих специалистов, начиная со школьной скамьи. Они идут учиться в профильные вузы, на профильные кафедры, проходят практику на предприятиях компании. Не менее важен вопрос экологии. Экологические инициативы "Газпром нефти", такие как строительство современных очистных сооружений "Биосфера" на нефтеперерабатывающих заводах, внедрение технологии геологоразведки "Зеленая сейсмика", получают высокие оценки природоохранных организаций и профильных ведомств. Компания также активно занимается повышением энергоэффективности производства".