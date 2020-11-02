"Газпром нефть" присоединилась к глобальной инициативе ООН

Новости

Парфенов возглавил тульский "Арсенал" 18:06
Комиссия Госдумы попросит Германию о взаимодействии правоохранителей 18:03
"Альфа-банк" объяснил снятие средств с клиентских карт 17:59
Суд арестовал до 22 декабря бизнесмена из списка Forbes 17:37
Роспотребнадзор оценил сообщения о сроках активности антител к COVID-19 17:25
Меркель: Зимой коронавирус станет еще агрессивнее 17:05
Названы самые популярные браузеры 16:53
Молодежная сборная РФ по футболу назвала состав на матчи против Венгрии и Словении 16:51
ЗАГСы Подмосковья ввели ограничения по числу гостей на регистрации брака 16:44
В Беларуси возбудили уголовное дело из-за беспорядков в Минске 16:38
В аэропорту Сочи в турбину самолета попала птица 16:17
Путин потребовал доложить причину задержки ракетно-космических программ 16:16
Детская песенка установила новый рекорд YouTube, обогнав хит "Despacito" 15:57
Япония ограничит подъем на гору Фудзи 15:21
Путин рассказал о крутых парнях на Кавказе 15:17
Путин посетит Санкт-Петербург 15:16
В Москве найдена мертвой писательница-фантаст Кира Измайлова 15:15
Минздрав: Свободный коечный фонд составляет 15 процентов 15:10
Премьер Беларуси рассказал Лукашенко о ситуации в экономике и на предприятиях 15:07
Проблему с поставками лекарств от COVID-19 объяснили перегруженностью дистрибьюторов 14:58
Режиссер "Синистера" экранизирует повесть сына Стивена Кинга 14:52
Первое отделение психосоматических расстройств открылось в Москве 14:48
Метеоролог посоветовала москвичам "переобуть" резину на автомобилях 14:36
30-летний американский актер Эдди Хэсселл застрелен в Техасе 14:33
Актер Джиджи Пройетти умер от COVID-19 в свой день рождения 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
02.11.2020 17:19
Рубрика: Экономика

"Газпром нефть" присоединилась к глобальной инициативе ООН

Текст: Анастасия Камзолова
"Газпром нефть" стала участницей Глобального договора ООН - крупнейшей международной инициативы в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Сегодня договор объединяет более 12 тысяч участников из 160 стран мира, которые представляют свыше 68 миллионов своих работников.
"Газпром нефть" намерена стать отраслевым эталоном по безопасности, эффективности и технологичности. Фото: Пресс-служба "Газпром нефть" "Газпром нефть" намерена стать отраслевым эталоном по безопасности, эффективности и технологичности. Фото: Пресс-служба "Газпром нефть"
"Газпром нефть" намерена стать отраслевым эталоном по безопасности, эффективности и технологичности. Фото: Пресс-служба "Газпром нефть"

"Наша компания на протяжении многих лет уделяет особое внимание безопасности, защите окружающей среды, развитию регионов деятельности, - отметил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков. - Мы неизменно заботимся о здоровье, благополучии и обеспечении трудовых прав сотрудников компании, общее количество которых составляет сегодня более 77 тысяч человек. Неслучайно "Газпром нефть" является одним из самых привлекательных работодателей России, согласно многим социологическим исследованиям и рейтингам. Присоединение компании к Глобальному договору ООН подтверждает наше следование принципам устойчивого развития, а также готовность "Газпром нефти" к максимальной открытости, развитию партнерств и обмену лучшими практиками с международным сообществом".

Как рассказали в "Газпром нефти", компания намерена закрепиться в числе лидеров мировой нефтяной отрасли и стать отраслевым эталоном по безопасности, эффективности и технологичности. Для достижения этой цели "Газпром нефть" приняла стратегию развития до 2030 года, опирающуюся на цифровую, культурную, операционную и организационную трансформации.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отмечает, что присоединение к договору можно назвать подтверждением достигнутых компанией результатов в сферах охраны труда, экологии и образования.

"Это шаг в сторону большей открытости и прозрачности, - считает эксперт. - Если говорить о "Газпром нефти", у нее высокие показатели в рейтинге лучших работодателей. В плане образования "Газпром нефть" активно инвестирует в развитие профильных образовательных систем. Она создает специальные классы, кафедры и воспитывает будущих специалистов, начиная со школьной скамьи. Они идут учиться в профильные вузы, на профильные кафедры, проходят практику на предприятиях компании. Не менее важен вопрос экологии. Экологические инициативы "Газпром нефти", такие как строительство современных очистных сооружений "Биосфера" на нефтеперерабатывающих заводах, внедрение технологии геологоразведки "Зеленая сейсмика", получают высокие оценки природоохранных организаций и профильных ведомств. Компания также активно занимается повышением энергоэффективности производства".

Экономика Компании Нефть и газ Газпромнефть

Главное сегодня

Австрия оспорит решение Польши по "Северному потоку-2" в суде
Упрощенный порядок регистрации лекарств продлят до 1 января 2022 года
За сутки в России подтверждено 18 257 случаев COVID-19 в 84 регионах
Курс евро превысил 94 рубля впервые с 2014 года
В Молдавии объявили победителя первого тура выборов
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой