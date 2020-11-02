"Газпром" подтвердил требование Польши пересмотреть цену на газ

В "Газпром-экспорте" подтвердили получение требования от польской нефтегазовой госкомпании PGNiG пересмотреть цены поставок газа с 1 ноября 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

В российской компании подчеркнули, что желание PGNiG соответствует условиям, прописанным в контракте, по которым любая из сторон при наличии обстоятельств, указанных в договоре, имеет право требовать пересмотра цен поставки газа один раз в три года.

Польша получает газ из России по "Ямальскому контракту" 1996 года, к которому впоследствии было приложено множество дополнений. Договор сторон предусматривает систему "бери или плати", по которой польская сторона должна ежегодно оплачивать минимальный объем поставок - 8,7 млрд кубометров. Контракт действует до конца 2022 года, и уже известно о желании PGNiG не продлевать его в дальнейшем. Уведомление об этом польская компания отправила "Газпрому" в ноябре прошлого года.