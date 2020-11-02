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02.11.2020 20:21
Рубрика: В мире

Глава ВОЗ ушел на карантин

Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8302)
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус перешел на удаленную работу после контакта с заразившимся коронавирусом. Как написал глава ВОЗ на своей странице в социальной сети Twitter, "было установлено, что он контактировал с кем-то, чей тест на COVID-19 показал положительный результат".
Тедрос Адханом Гебрейесус в соответствии с протоколами ВОЗ теперь будет работать из дома. Фото: EPA Тедрос Адханом Гебрейесус в соответствии с протоколами ВОЗ теперь будет работать из дома. Фото: EPA
Тедрос Адханом Гебрейесус в соответствии с протоколами ВОЗ теперь будет работать из дома. Фото: EPA

"Чувствую себя хорошо, симптомов нет, но в ближайшие дни я буду на карантине в соответствии с протоколами ВОЗ и буду работать из дома", - отметил Гебрейесус. Он отдельно подчеркнул, что "чрезвычайно важно, чтобы все соблюдали рекомендации по охране здоровья". "Таким образом мы разорвем цепочки передачи COVID-19, подавим вирус и защитим системы здравоохранения", - добавил глава ВОЗ.

Фото: ТАСС
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Гебрейесус стал одним из многих мировых политиков и высокопоставленных чиновников, которые были вынуждены прервать обычный образ жизни из-за угрозы заражения коронавирусом. Ранее после контакта с инфицированным на карантин уходила канцлер ФРГ Ангела Меркель, отменял личные встречи глава правительства Австрии Себастьян Курц. Аналогичным образом поступали министры многих стран, в том числе глава МИД России Сергей Лавров.

По данным университета Джонса Хопкинса, количество инфицированных в мире с начала пандемии превысило 46,5 миллиона человек. В Швейцарии, где расположена штаб-квартира ВОЗ, отмечено лишь 154 тысячи случаев, но число заболевших постоянно растет. В кантоне Женева с понедельника введен карантин, ограничена работа магазинов, до конца ноября закрываются ночные клубы, казино, спортивные залы, кафе и рестораны, кинотеатры, музеи, библиотеки. Больницы оказались полностью загруженными, часть больных приходится отправлять в медучреждения в других регионах.

В мире Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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