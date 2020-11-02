Граждане Словакии одномоментно и бесплатно проверили себя на COVID

Первый этап уникальной для Европы (видимо, и для всего остального мира) акции прошел в Словакии. Добровольному бесплатному тестированию на коронавирус предшествовала тщательная и масштабная подготовка, в которой вместе с госорганами и медицинскими учреждениями участвовала армия. По всей стране оборудовали пять тысяч специальных пунктов. Наряду со стационарами на улицах крупных городов открылись временные лаборатории, размещенные в контейнерах. Государство заранее закупило в Южной Корее 13 миллионов тестов - они хоть и не обеспечивают стопроцентно точных результатов, зато быстро обрабатываются. Как сообщает пресса, население с пониманием отнеслось к этой затее, продемонстрировало высокую сознательность. Да, очереди кое-где были внушительными, однако люди соблюдали "правило двух метров", никто не роптал. За порядком помимо полиции следили военные. Всего вместе с медиками, чиновниками, волонтерами, стражами порядка, пожарными, спасателями и солдатами в операции участвовали 40 тысяч человек - внушительная цифра для небольшой страны.

Правительство также нашло возможность привлечь медицинских специалистов из соседних Австрии и Венгрии, хотя и там эпидемиологическая ситуация сейчас выглядит не лучшим образом.

За два дня протестированы 3 409 113 человек, это больше половины всего населения страны. У 30 тысяч отмечен положительный результат - этим гражданам предстоит провести как минимум две недели в строгой изоляции от других, а также подвергнуться медицинскому контролю и лечению. Иными словами, один процент всех жителей Словакии сейчас представляет потенциальную опасность.

Тестирование хотя и было добровольным, но каждый случай "уклонения" власти пообещали рассмотреть, а если отказчики представляют опасность для других, то к таким применят меры административной ответственности. Например, если подобное лицо в ходе полицейской проверки не может предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, то его ждет крупный штраф.

Столь масштабный опыт вызвал интерес у некоторых других государств Европы. Премьер Словакии Игор Матович - а именно он был инициатором всеобщего тестирования - считает, что государство не на словах, а на деле проявило заботу о своих гражданах. Да, бюджету пришлось изрядно потратиться, только на тесты ушло 43 миллиона евро, но зато, как считает глава правительства, это была самая крупная акция за все время существования самостоятельной Словакии, и она должна благоприятно сказаться на развитии эпидемиологической ситуации. Второй этап всеобщего тестирования пройдет в следующие выходные - 7 и 8 ноября.

Мобильная лаборатория, развернутая на одном из братиславских стадионов. В очереди все соблюдают правило "двух метров". Фото: EPA

Государства - члены ЕС продолжают демонстрировать разные подходы к борьбе с атакой коронавирусной инфекции. Где-то вводят новые ограничения для граждан и предпринимателей, объявляют комендантский час, ужесточают штрафные санкции. Где-то, напротив, пускают дело на самотек - авось само рассосется. Коварный вирус тем временем берет плацдарм за плацдармом, ввергая в панику регионы Старого Света. К примеру, в минувшее воскресенье Чехия возглавила антирейтинг по числу скончавшихся в пересчете на 100 тысяч человек. Данные, обнародованные Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, свидетельствуют о том, что здесь этот показатель составляет сейчас 11,02. Следом идут Андорра (7,88), Бельгия (6,81), Армения (6,19) и Черногория (6,11).

В Чехии на фоне беспрецедентных мер, принятых правительством, чтобы заблокировать распространение эпидемии, рост числа заболевших стал медленно снижаться, зато количество летальных исходов выросло. За последние семь дней в клиниках скончались 1174 человека с коронавирусным диагнозом - это рекордный показатель.

С 28 октября жителям страны запрещено без уважительных причин покидать жилища с девяти часов вечера до пяти утра. За соблюдением комендантского часа строго следит полиция, а нарушителям грозят крупные штрафы. Прага, так же как и Братислава, закупила в достаточном количестве экспресс-тесты, но власти пока не спешат проводить всеобщее тестирование, считая такую меру не вполне эффективной.

Следует напомнить, что Чехия успешнее других европейских стран справилась с весенним наступлением вируса и уже к июлю отказалась практически от всех ограничений. Но теперь ясно, что расслабились чехи рано. Пивные фестивали, праздники молодого вина, тусовки в ночных клубах, массовый отдых на местных курортах - расплата за эти удовольствия последовала сейчас.

Словакии пришлось изрядно потратиться, только на тесты ушло 43 миллиона евро

Не лучшим образом в экстремальной ситуации действовало и правительство. Три министра здравоохранения за один год - это даже для мирной ситуации чересчур, а сейчас она чрезвычайная.

Кстати, в Словакии тоже объявлено чрезвычайное положение, введены строгие карантинные меры, включая комендантский час. Однако, как видим, словаки не стали ограничиваться одними запретами.