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Якубович рассказал о самом дорогом подарке в истории "Поля чудес"

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    02.11.2020, 13:25
Текст:   Олег Усков

75-летний российский шоумен, актер, продюсер и телеведущий Леонид Якубович рассказал о самом дорогом и ценном для него подарке за всю историю капитал-шоу "Поле чудес".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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По словам Леонида Аркадьевича, побывавшего гостем "Доброго утра" на Первом канале, в середине девяностых ветеран подарил ему железный портсигар, пробитый пулей. Эта вещь, которую участник программы в войну носил возле сердца, тогда спасла ему жизнь.

"Это, пожалуй, самый дорогой подарок, который только был", - сказал народный артист России. Добавив, что после записи программы, естественно, вернул реликвию владельцу.

Ранее Якубович не исключил, что у его капитал-шоу может появиться новый ведущий.

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