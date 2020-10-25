Леонид Якубович не исключил смену ведущего на "Поле чудес"

75-летний актер, сценарист и продюсер Леонид Якубович, кажущийся уже вечным ведущим капитал-шоу "Поле чудес", допустил, что все-таки может оставить свой пост.

Об этом Народный артист Российской Федерации заявил в комментарии изданию "Подъем", отметив, что программа продолжит существовать даже без него.

"Конечно! А почему нет? Незаменимых людей нет", - уверен Леонид Аркадьевич. Акцентируя, что "будущее передачи лежит в интересе зрителей, здесь все зависит от зрителей".

Напомним, капитал-шоу "Поле чудес" только что отметило своей тридцатилетний юбилей, став одной из самых "долгоиграющих" передач на российском ТВ - "Поле чудес" выходит с 1990 года. Это отечественная адаптация американского "Колеса фортуны".

Первым ведущим "Поля" был Владислав Листьев. Якубович дебютировал в качестве ведущего 22 ноября 1991-го.

Ранее Леонид Аркадьевич признался, что не смотрел ни одного выпуска своего шоу. И сообщил, что покидать программу пока не планирует.