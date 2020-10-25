Новости

Сергей Никоненко был госпитализирован в реанимации с COVID-19 20:57
Получивший 7,5 лет Ефремов прокомментировал работу своих адвокатов 20:34
Сериал Дэвида Финчера "Охотник за разумом" закрыт после двух сезонов 24.10.2020
Disney сделает Золушку чернокожим юношей 24.10.2020
44-летний актер из "Глухаря" избил 29-летнего "Гниду" из "Кадетства" 24.10.2020

Леонид Якубович не исключил смену ведущего на "Поле чудес"

Новости
    25.10.2020, 21:07
Текст:   Олег Усков
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

75-летний актер, сценарист и продюсер Леонид Якубович, кажущийся уже вечным ведущим капитал-шоу "Поле чудес", допустил, что все-таки может оставить свой пост.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Получивший 7,5 лет Ефремов прокомментировал работу своих адвокатов

Об этом Народный артист Российской Федерации заявил в комментарии изданию "Подъем", отметив, что программа продолжит существовать даже без него.

"Конечно! А почему нет? Незаменимых людей нет", - уверен Леонид Аркадьевич. Акцентируя, что "будущее передачи лежит в интересе зрителей, здесь все зависит от зрителей".

Напомним, капитал-шоу "Поле чудес" только что отметило своей тридцатилетний юбилей, став одной из самых "долгоиграющих" передач на российском ТВ - "Поле чудес" выходит с 1990 года. Это отечественная адаптация американского "Колеса фортуны".

Первым ведущим "Поля" был Владислав Листьев. Якубович дебютировал в качестве ведущего 22 ноября 1991-го.

Ранее Леонид Аркадьевич признался, что не смотрел ни одного выпуска своего шоу. И сообщил, что покидать программу пока не планирует.

Новости

Работа над "Шерлоком Холмсом 3" отложена на неопределенный срок 24.10.2020
Вышел трейлер "Последнего Вермеера" с Пирсом и Бангом 24.10.2020
"Постановка" с Теннантом и Шином продлена на второй сезон 23.10.2020
Начались съемки второго сезона сериала "Последний министр" 23.10.2020
⧣ Россия
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Шнуров опять сцепился с Лозой 23.10.2020
Актрису Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище 22.10.2020
Михаил Шац переболел COVID-19 в Коммунарке 22.10.2020
⧣ телевидение
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Певица и ведущая "Орла или решки" Ида Галич заразилась коронавирусом 09.10.2020
Михаил Жванецкий объявил об уходе со сцены 07.10.2020
Лоза обрушился с критикой на современных юмористов за пошлость 06.10.2020
⧣ Первый канал
Фото: kinopoisk.ru
Первый канал неожиданно снял с эфира сериал "Гадалка" с Пореченковым 05.10.2020
Актриса Марина Александрова переболела коронавирусом 01.10.2020
Россия снимет художественный фильм в космосе 23.09.2020