Леонид Якубович рассказал о будущем передачи "Поле чудес"

Советский, российский телеведущий, актер и шоумен Леонид Якубович, 31 июля отмечающий 75-летие, дал по поводу предстоящей даты интервью. В котором, в частности, остановился на волнующей всю страну теме: что будет с передачей "Поле чудес"?

Артист заверил: съемки новых выпусков ведутся, и покидать пост ведущего "Поля" он не планирует. Тут же, впрочем, уточнив, что такого рода решения кроме самого Леонида Аркадьевича принимает еще и руководство. И далее пошутил, что его не очень устраивает образ "эдакого бесконечного весельчака", который наложился за годы ведения программы. Ведь сформировавшееся за три десятка лет амплуа "порой и на судьбу тоже влияет".

Но, с другой стороны - философски заметил Якубович в беседе с ТАСС - поделать с этим уже ничего нельзя. И добавил, что амплуа - "это как бирочка, если на тебе висит бирка клоуна, например, очень трудно перепрыгивать в какой-то иной образ", и далее о человеке судят именно по ней, а не по дарованию.

Ранее Якубович признался, что не смотрел ни одного выпуска "Поля чудес" и не понимает, почему оно вообще до сих пор существует. А так же прокомментировал раздачу еды на шоу.