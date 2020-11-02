Япония ограничит подъем на гору Фудзи

Власти японской префектуры Сидзуока, с территории которой обычно поднимаются на священную гору Фудзи-сан, намерены в следующем году ограничить число туристов и паломников, сообщает японская газета Mainichi.

Сезон подъема на гору высотой 3776 метров длится с 1 июля до конца августа, пока на вершине нет снега. В это время на подъемах работают хижины-убежища и кафе, закрытые в другие сезоны. Власти Сидзуоки после совещания с гидами и операторами, пришли к выводу, что в сезон 2021 года необходимо сохранить для восходящих на гору ограничительные меры из-за опасности заражения коронавирусом.

В частности, поднимающихся разделят на небольшие группы, которые будут ночевать в хижинах с сохранением дистанции в два метра между спящими, а спальные помещения в приютах разделят акриловыми перегородками на небольшие отсеки, чтобы ограничить распространение инфекции. Также альпинистам станут измерять температуру и рекомендовать отказаться от восхождения, если она окажется хотя бы на градус выше нормы. Число гидов увеличат, их обязанностью будет следить за соблюдением дистанции между поднимающимися.

Окончательно планы по контролю за восходящими должны быть утверждены в марте 2021 года, после согласования с префектурой Яманаси, откуда также есть маршруты к вершине Фудзи.