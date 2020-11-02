Инфекционист: Пик заболеваемости коронавирусом наступит через месяц

Пик заболеваемости коронавирусом наступит только через месяц, пока же число новых случаев заражения будет расти. Такую точку зрения высказал инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

По его мнению, на пике в сутки будет выявляться 20-22 тысячи заболевших. "По России пик ожидается не раньше, чем через месяц, в Москве - через неделю", - сказал Тимаков, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава группы по моделированию ситуации с коронавирусом в стране, руководитель Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Новые производственные технологии" на базе СПбПУ Алексей Боровков высказал другую точку зрения. По его словам, пик заболеваемости в Москве наступит в период с 8 по 17 декабря, а заметного снижения числа больных в столице стоит ожидать только ближе к февралю - началу марта.

Большинство ученых при этом склоняются к мнению, что вирус начнет терять свою активность не ранее лета 2021 года.

За последние сутки в России выявлено 18 257 новых случаев коронавируса, всего зараженных в стране за все время - 1 655 038.