Итальянский актер Джиджи Пройетти умер от коронавируса

Легендарный итальянский актер театра и кино, режиссер, драматург Джиджи Пройетти скончался сегодня рано утром от коронавирусной инфекции.

По трагическому стечению обстоятельств именно 2 ноября актеру исполнилось 80 лет.

Накануне стало известно, что состояние Пройетти, находящегося в столичной больнице Святого Петра более двух недель, резко ухудшилось на фоне тахикардии.

Во время первой волны эпидемии актер, у которому итальянцы относились к глубоким уважением и почтением, одним из первых обратился к пожилому населению с призывом "соблюдать правила".

Джиджи Пройетти был одним из символов итальянского кино, театра и телевидения. Он сыграл во многих культовых картинах и спектаклях. Его последней работой в кино стал фильм "Пиноккио" режиссера Маттео Гарроне