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02.11.2020 13:03
Рубрика: Экономика

Юные предприниматели получат 50 млн рублей на реализацию своих идей

Текст: Алексей Дуэль
Российский венчурный фонд "Молодежная предпринимательская инициатива" поможет молодым людям запустить их бизнес-проекты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наиболее перспективные из них получат до 50 млн рублей стартового капитала от новой структуры, рассказал на пресс-конференции в онлайн-формате, состоявшейся на площадке ТАСС председатель "Деловой России" Андрей Репик. Всего фонд на первом этапе готов распределить инвестиций на 1 млрд рублей.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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"Средства фонда будут инвестироваться в проекты, представленные молодыми людьми в возрасте от 14 до 24 лет, - сказал Алексей Репик. - Мир меняется очень быстро, поэтому уже сегодня надо думать, как трансформировать бизнес-ландшафт. Изменился и привычный порядок запуска новых бизнес-проектов. Сейчас сильная идея может появиться не только на привычном рынке у людей, ставших предпринимателями в 90-е, в 2000-е годы, но и у ребят из поколения Z. Причем их инициативы зачастую оказываются более конкурентоспособными, чем у взрослых предпринимателей. Мы с огромным интересом становимся сторонниками новых технологий, которые появляются благодаря идеям молодых ребят. Часто их реализации мешает отсутствие опыта, страх принятия решений, неизвестности, все это мешает реализовать проект. И тут мы можем им помочь".

Первоначально отбором проектов, достойных получения поддержки, займется запускаемая "Агентством стратегических инициатив" платформа-навигатор "Конструкториум". Она позволит юным предпринимателям получить помощь наставников, подобрать команду, рассказала корпоративный директор АСИ Елена Мякотникова.

"По данным наших исследований, 9 из 10 старшеклассников хотели бы реализовать свой бизнес-проект, а каждый четвертый уже даже попытался, - объяснила Елена Мякотникова. - Но им мешает отсутствие опыта, бюрократические сложности - несовершеннолетние предприниматели могу действовать только с согласия своих родителей. "Конструкториум" поможет им преодолеть эти препятствия".

Как предполагают в АСИ, в ближайшее время на портал должны прийти порядка 100 тысяч пользователей, среди их идей будет выбрана сотня проектов. То есть конкурс составит 1 к 1000. Через это сито должны просочиться только по-настоящему ценные идеи, которые бережно передадут в руки фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" для практической реализации.

Предполагается, что для работы проектов, реализуемых предпринимателями в возрасте до 18 лет, будут созданы специальные компании, возглавляемые взрослыми людьми, которые будут вести бизнес до совершеннолетия его создателя. После этого дело перейдет в руки самого автора идеи.

"Сейчас самое проблемное время для выхода молодого поколения на рынок труда, - признал помощник президента России Максим Орешкин. - Молодежная безработица выросла на треть. В такой ситуации любые дополнительные возможности для создания своего дела молодыми людьми - это очень хорошо и правильно. Новый проект, объединяющий и портал "Конструкториум", и фонд "Молодежная предпринимательская инициатива", позволит молодым людям получить помощь наставников, найти единомышленников в команду и, самое главное, получить инвестиции для реализации своих идей. Такую возможность упускать нельзя".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Запущенный проект получил поддержку также министерства высшего образования и науки. Замглавы ведомства Елена Дружина рассказала, что в 2021 году еще 40 вузов должны присоединиться к проекту, позволяющему в качестве выпускной работы представить не диплом, а стар-ап. И если он будет одобрен комиссией, состоящей, в том числе, из предпринимателей, этого будет достаточно для присвоения профессиональной квалификации.

"В рамках нацпроекта "Наука" создается сеть региональных студий технологического предпринимательства на базе университетов, - добавила Елена Дружинина. - Она позволит направлять работу студентов в область инноваций и построения бизнеса. Мы рады, что в нашей вузовской экосистеме появился такой мощный и ценный партнер".

Сейчас платформа-навигатор "Конструкториум" проходит последние отладки, хотя доступ на нее уже открыт, уточнили в АСИ. Полноценный запуск ожидается к 11 ноября. После чего начнется активная работа по отбору и претворению в жизнь лучшие идей и проектов от молодых предпринимателей.

Экономика Бизнес

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