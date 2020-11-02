Как 81 год назад произошло воссоединение белорусских земель

2 ноября 1939 года состоялась официальное объединение белорусских земель. В результате территория Беларуси увеличилась с 125,5 до 225,7 тысячи квадратных километров, а население - вдвое и составило 10,2 миллиона человек. Прежнее административное деление было ликвидировано и создано пять новых областей: Барановичская, Белостокская, Брестская, Вилейская и Пинская.

Прежде чем воссоединиться западным белорусам пришлось пережить 18 лет национально-культурного и экономического угнетения со стороны польских властей, проводивших политику принудительной полонизации белорусских земель - "крэсы всходне".

"Больше половины всей земли края принадлежало 3 866 помещикам (меньше 1 процента населения), земельные владения которых превышали 100 гектаров. Отдельные земельные магнаты, такие как Радзивилл, Потоцкий, Сапега, Тышкевич, Мейштович, Рачкевич и другие, владели десятками тысяч гектаров земли", - пишет кандидат исторических наук Владимир Егорычев.

Экономическое угнетение сопровождалось национально-культурным. Из 500 существовавших в регионе православных церквей больше 300 были преобразованы в католические костелы. К 1939 году в регионе были закрыты все белорусские школы, гимназии и училища, а 35 процентов жителей Западной Беларуси были неграмотны. Любые протестные выступления населения жестоко подавлялись и арестованные направлялись в печально известный концентрационный лагерь в Березе Картузской.

Поэтому неслучайно, когда 17 сентября 1939 года Красная Армия вошла на территорию Западной Беларуси, то ее встретили цветами и хлебом-солью. Через месяц были выбраны 923 депутата Народного Собрания и принята декларация о воссоединении с Советским Союзом. 1 ноября просьба рассматривалась на V внеочередном заседание Верховного совета СССР, а 2 ноября в газете "Правда" опубликован закон "О включении Западной Белоруссии в состав СССР с воссоединением ее с Белорусской Советской Социалистической Республикой".

Кстати, союзники Польши - Румыния, Франция и Великобритания не усмотрели в действиях СССР агрессии и не объявили ему войну или ультиматум. Лига наций не исключила СССР из своих членов и даже не призвала к экономической блокаде. Недаром английский политический деятель Девид Ллойд Джордж писал польскому послу в Лондоне осенью того же года, что "СССР занял территории, которые не являются польскими и которые были силой захвачены Польшей после Первой мировой войны… Было бы актом преступного безумия ставить русское продвижение на одну доску с продвижением Германии".

Завершающим законодательным актом стало принятие 14 ноября III сессией Верховного Совета БССР закона, в котором, кстати, были и такие слова "воссоединить тем самым великий белорусский народ в едином Белорусском государстве".