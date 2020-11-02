Согласно прогнозу аналитического агентства Reports and Data, рынок искусственного интеллекта (ИИ) в социальных сетях вырастет на 24,7% к 2017 году - с 797 млн долларов в 2019 году до 4,2 млрд долл. По мнению аналитиков, такой рост получится за счет генерации большого количества данных и активного спроса на маркетинг в социальных медиа.

ИИ используется во всех без исключения социальных сетях. В Instagram ИИ предупреждает пользователя, когда тот собирается написать гневный комментарий под фотографией или видео другого участника. Сейчас специальные алгоритмы "вылавливают" оскорбление еще на начальной стадии и предлагают пользователю задуматься, а стоит ли публиковать такой комментарий.

"Это вмешательство дает людям возможность задуматься и отменить свой комментарий, - отмечает Адам Моссери, руководитель Instagram. - Из ранних тестов этой функции мы обнаружили, что она побуждает некоторых людей отменить свой комментарий и поделиться чем-то менее вредным, как только у него появляется возможность подумать". Также есть вариант поставить настройки так, что посты обидчика будут видны только ему.

В Facebook ИИ используется для имитации поведения людей, которые нарушают правила соцсети. Специальная симуляция является полной копией настоящей соцсети, только населена она ботами, которые ругаются, продают оружие и наркотики и публикуют запрещенный контент. Такая версия, по замыслу разработчиков, должна научить алгоритмы выявлять нарушителей правил. Также ИИ используется для распознавания лица пользователя - как только человек загружает фотографию в соцсеть, алгоритм ищет фото или видео с конкретным человеком. Кроме того, ИИ защищает аккаунт от взлома.

Искусственный интеллект Twitter используется для показа наиболее интересных постов пользователю, основываясь на предыдущей активности, и модерирует новости на предмет "фейковых новостей".

"Соцсети широко используют технологии искусственного интеллекта, чтобы развивать свои возможности. Причем как для удобства пользователей, так и для выгоды самой компании. Обычные пользователи зачастую не догадываются, какая информация из их профилей и как используется", - отмечает Екатерина Касилина, руководитель отдела анализа данных ГК "Лига Цифровой Экономики".

Например, функция рекомендации друзей. "Раньше алгоритмы предлагали добавить в друзья людей, основываясь на общих подписчиках, - одноклассников, коллег. Сейчас же анализ связей между пользователями вырос в отдельную ветку ИИ: учитывается множество параметров профиля, анализируется огромный объем информации. Соцсети предлагают добавить в друзья людей, которых пользователь, может, и знает, но на первый взгляд это неочевидно", - объясняет эксперт.

Кроме того, ИИ-аналитика помогает подбирать для пользователей рекомендации сообществ, событий, музыки, новостей на основании выявленных интересов, но самое главное - показывает таргетированную рекламу. "Реклама стала неотъемлемой частью соцсетей и основным источником дохода. Для бизнеса важно, чтобы реклама была показана максимально релевантной аудитории. Для этого необходим более глубокий анализ профилей, а не только поставленные лайки или истории просмотров. ИИ-аналитика учитывает, сколько времени люди проводят в соцсетях на конкретных страничках, в какое время дня, какие могут быть потенциальные интересы и многое другое. Настроенная на конкретных пользователей реклама приносит огромную прибыль, поэтому это направление и дальше будет развиваться, а алгоритмы будут становиться все сложнее", - говорит Касилина.

Технологии искусственного интеллекта применяются практически во всех сервисах "ВКонтакте" и решают широкий круг задач - от создания развлекательных спецпроектов для пользователей до оптимизации стоимости рекламных объявлений для бизнеса, рассказали в пресс-службе социальной сети. "Модели машинного обучения лежат в основе наших рекомендательных систем - например, умной ленты новостей, рекламных алгоритмов или рекомендаций музыки. С помощью технологий компьютерного зрения пользователи могут жестами управлять записью видео в клипах, они же помогают правильно разместить на лице виртуальные маски в историях. В июне 2020 года мы запустили технологию распознавания речи в мессенджере, благодаря которой пользователи могут не слушать голосовые сообщения, а прочитать их расшифровку. Для решения этой задачи используется целый комплекс алгоритмов, которые распознают речь, переводят ее в текст и расставляют знаки препинания".

PR-директор "Одноклассников" Сергей Томилов сообщил, что социальная сеть использует технологии искусственного интеллекта для борьбы со спамом. Также ИИ используется при восстановлении доступа к профилю по лицу и позволяет пройти процесс авторизации гораздо быстрее. "Технологии должны использоваться не ради самих технологий, а для того, чтобы пользователям было удобнее общаться, делиться контентом и эмоциями в соцсети", - заключил Томилов.