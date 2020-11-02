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Текст:   Марина Трубилина 
17:46 02.11.2020

Сменить домашнюю обстановку

Интерес россиян к аренде жилья в других регионах вырос вдвое

Удаленная работа дала возможность россиянам задуматься о путешествиях по стране, не отрываясь от службы. Так, спрос на краткосрочную аренду жилья в других регионах в некоторых случаях выше прошлогоднего в десятки раз.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

После окончания отпускного сезона спрос на аренду жилья в других регионах остается повышенным, отмечают в компании "Авито Недвижимость". Рекордсменами стали жители Забайкальского края, которые хотят поехать в Иркутскую область, - интерес к аренде жилья там вырос в 28 раз. Жители Камчатки в 19 раз больше интересуются Крымом. Жители Ростовской области хотят съездить в Санкт-Петербург (рост интереса в 8,7 раза), петербуржцы заинтересовались краткосрочной арендой в Дагестане (рост в 8 раз), а жители ХМАО - на Ставрополье (в 8,4 раза).

Фото: iStock
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Тем, кому удаленная работа позволяет менять место жительства, оптимально сейчас посетить Ставропольский край (например, Кисловодск), Крым, Краснодарский край (Сочи или Абрау-Дюрсо), Калининградскую область или Адыгею, считает руководитель направления краткосрочной аренды компании Артем Кромочкин. В этих регионах комфортная погода, а цены на жилье ниже, чем летом, собственники охотнее дают скидки. В целом по стране цены на краткосрочную аренду квартир с конца августа к концу октября снизились на 6%. К примеру, аренда квартир в Ставропольском крае стоит 1400 рублей в сутки, в Калининградской области и Краснодарском крае - по 1500 рублей, в Крыму и Адыгее - 1700 и 1300 рублей соответственно. Аренда дома на Ставрополье обойдется в 2000 рублей в день, в Крыму и Краснодарском крае - по 2500 рублей.

Вместе с тем планы большинства интересующихся пока не воплощаются в жизнь. По данным сервиса Туту.ру, в конце октября самыми популярными авианаправлениями были Симферополь, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Махачкала, Ростов-на-Дону. Однако количество перелетов в Сочи сопоставимо с тем же периодом прошлого года, число билетов из Москвы в Симферополь и Краснодар ниже на 11-12%.

Из-за неопределенности в части карантинных мер люди все-таки предпочитают не уезжать далеко от места работы, отмечают в пресс-службе компании "Этажи". Большей частью они арендуют недвижимость в своих регионах. Спрос на жилье за городом в этом году вырос в разы. Цены на аренду дач, домов и коттеджей, по данным портала "Мир квартир", за год подросли на 7,3%. Средний дом в России сдается за 31 105 рублей в месяц.

Тенденции 2021 года будут благоприятными для владельцев арендного жилья. Так, эксперты портала Airbnb прогнозируют, что в следующем году сохранится удаленная работа, а иногда и удаленное обучение. Из-за этого снизится разница в спросе на аренду в обычные дни и в периоды традиционных каникул и отпусков. 83% опрошенных выступают за смену места жительства в период "удаленки". Кроме того, из-за внимания к санитарии путешественники будут выбирать отдельное, уединенное жилье, а не переполненные отели.

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