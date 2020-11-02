Курс рубля продолжил ослабление в понедельник, достигнув знаковых значений к доллару и евро. Скорее всего, до конца года рубль укрепляться не будет, и рассчитывать на его рост к доллару и евро приходится не раньше первой половины 2021 года.

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже в понедельник превысил 80 рублей и приблизился к 81 рублю, чего не случалось с конца марта этого года. Курс евро пошел дальше и достиг показателя кризисного 2014 года, поднявшись выше 94 рублей. Днем страсти немного улеглись и курсы откатились назад, но оставались гораздо выше уровней открытия.

Давление на рубль оказали сокращение позиций инвесторов в активах развивающихся рынков из-за второй волны коронавируса, резкое укрепление доллара на мировом валютном рынке, падение цен на нефть и выборы в США, говорит главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Так, закрытие Франции и Германии на карантин на весь ноябрь негативно для спроса на основные товары российского экспорта - нефти и газа, а также других сырьевых товаров (и в целом для рисковых активов). Что же касается выборов в США 3 ноября, то рынки закладываются на победу Джо Байдена - считается, что такой исход грозит усилением санкционного противостояния (как минимум по точечным ограничениям) между Россией и США.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, несмотря на снижение курса рубля, в России удается поддерживать макростабильность экономики. Он отметил, что сейчас под гнетом находятся и ряд других мировых валют.

Несмотря на снижение рубля, России удается поддерживать стабильность в экономике

В целом ноябрь исторически один из самых слабых месяцев для курса рубля, констатирует Соколов. Одна из причин сезонности - во второй половине года цены на нефть более низкие, чем в первой. Также в конце года обычно идут крупные выплаты по внешнему долгу, что повышает спрос на валюту. По прогнозу аналитика, слабость рубля сохранится в IV квартале из-за второй волны COVID-19 и политической неопределенности в США. "На конец года ожидаем увидеть рубль вблизи 79 к доллару и 93 к евро", - говорит Соколов.

В I-II квартале 2021 года, по его мнению, возможно укрепление до 73-76 рублей к доллару и 86-89 рублей к евро благодаря позитивной сезонности, возможному ослаблению условий сделки ОПЕК+ и вероятному появлению массовой вакцины от COVID-19 в мире.