Как поведут себя доллар и рубль до инаугурации президента США

В США 3 ноября пройдут президентские выборы. Но инаугурация состоится только 20 января 2021 года. Как будет вести себя в этот переходной период валютный рынок?

На этот вопрос специально для "Российской газеты" ответил Валерий Корнейчук, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами:

- Начну с того, - заметил эксперт, - что у Банка России достаточно резервов для поддержания рыночного курса рубля. При любом раскладе событий.

Так что речь может идти только о степени этой поддержки в зависимости от реакции рынка. Варианты этой реакции и обсудим.

Джо Байден сторонник "зеленой энергетики", поэтому с ним нефтяной рынок ожидает снижение потребления углеводородного сырья и открытие новых перспективных производств, связанных с альтернативными источниками получения энергии. Это в перспективе приведет к снижению цен на нефть. А именно стоимость черного золота является одним из факторов, влияющих на курс рубля.

Но пока цены и без это ждет дополнительное падение, если пандемия усилится. Основным фактором текущей коррекции стоимости барреля может оказать расширение мер, призванных сдержать распространение коронавирусной инфекции в мире. В совокупности со скидками стран ОПЕК и увеличением квот это может привести к значительному снижению цены на черное золото, и, как следствие, рубль еще больше ослабнет.

Также период с момента выбора президента США и до 20 января 2021 года дополнительно будет наполнен ожиданием усиления санкционного давления на Россию. Конечно, все зависит от того, какие заявления станет делать победивший кандидат.

Итак, если на выборах победит Джо Байден, до его вступления в должность мы ожидаем курс доллара в районе 85 рублей. До инаугурации подключения Банка России для проведения валютных интервенций, на наш взгляд, не произойдет.

Теперь рассмотрим вариант с Дональдом Трампом. Его победу финансовые рынки будут рассматривать как дополнительный сигнал сохранения политики Федеральной резервной системы и поддержки рынков.

Укрепление рубля будет происходить на фоне роста котировок нефти и увеличения российского товарного экспорта. Поддержку могут оказать и дополнительные продажи иностранной валюты Банком России. Рубль укрепится до 73 рублей за доллар.

Но все эти прогнозы могут реализоваться, если вторая волна пандемии будет не такой разрушительной. Необходимо также учесть, что период после президентских выборов в США обычно связан с повышенной неопределенностью. Она может продлиться до окончания подсчета голосов и дальше - до момента инаугурации избранного президента в январе следующего года.