Как школьнику начать карьеру в области искусственного интеллекта

Так, участники отборочного этапа профиля "Искусственный интеллект" погрузятся в обработку "естественного языка". Технология NLP (Natural language processing) применяется для анализа, автоматического создания и понимания текстов. Благодаря этому лучшие онлайн-переводчики распознают значение предложений в целом, а не отдельные слова. Кроме того, специалисты NLP создают роботов, которые общаются с клиентами крупных компаний по телефону. А еще - на основе инструментов обработки естественного языка создаются программы для "умных домов" и умных помощников, чат-ботов.
Ведущие специалисты - эксперты Олимпиады КД НТИ дали советы, что нужно делать школьнику для начала карьеры в области машинного обучения.
1. Не бояться словосочетаний "искусственный интеллект", "машинное обучение", "анализ данных". Особенно, если у школьника есть хорошая база знаний математики и информатики, если он интересуется этими предметами и информационными технологиями. Участие в олимпиаде - не только соревнование, но и параллельное обучение. Для школьников проводятся курсы по машинному обучению, анализу данных. Кроме того, ребенок сможет взаимодействовать с ведущими практикующими специалистами в этой сфере и просто подружиться с ребятами, которые тоже интересуются Data Science.
2. Уделять внимание математике и информатике. На первых этапах - довольно простые задачи, но для финала требуется олимпиадный уровень: нужно разбираться в основах математической статистики, теории вероятности, матанализа и линейной алгебры. Для подготовки можно прорешивать сборники соревновательных задач.
А после того, как освоил базу, можно углубиться в более специальные знания: ключевые алгоритмы и структуры данных, классические алгоритмы машинного обучения (как строятся, работают, для чего используются) и программирование на Python. Главное, считают эксперты - это интерес. К примеру, победитель хакатона AI-Academy 2019 начал изучать машинное обучение всего за месяц до старта соревнования и занял первое место.
3. Эксперты также рекомендуют читать эссе, публицистику и книги по теме искусственного интеллекта. Такая философская "подпитка" помогает многим понять общую проблематику сферы и еще больше увлечься ею. К примеру, можно прочесть книгу "Об интеллекте" Джеффа Хокинса и Сандры Блейксли, "Новый ум короля" Роджера Пенроуза, поразмышлять над эссе Станислава Лема или посмотреть увлекательные фильмы, которых к сегодняшнему дню снято огромное количество.
4. Искать стажировки, получать удовольствие от общения с другими участниками, экспертами, вовлечься в соревновательный процесс. Как считает один из ведущих Data Scientist'ов Никита Зелинский, лучше всего постараться "попасть в какую-нибудь хорошую команду, которая решает востребованную крутую интересную задачу". К примеру, некоторые победители и призеры Олимпиады КД НТИ проходят стажировку в крупных корпорациях-партнерах олимпиады, несмотря на свой юный возраст. Например, два ее призера: девятиклассник Яснов Михаил и Павлов Игорь, теперь уже первокурсник МГТУ им. Н. Баумана, стажируются в одном из крупнейших банков России. Они с августа работают над задачей нейронного переноса стиля (Neural Style Transfer). В нее входит разработка модели, которая переносит стиль одного изображения на другое.