Как школьнику начать карьеру в области искусственного интеллекта

У старшеклассников осталась неделя, чтобы успеть подать заявку на Олимпиаду Кружкового движения Национальной технологической инициативы по профилю искусственного интеллекта. Это командное инженерное соревнование для школьников. Ребята будут решать задачи, разработанные ведущими технологическими компаниями и университетами России. Победа даст ребятам возможность получить преимущество при поступлении в ведущие вузы.

Так, участники отборочного этапа профиля "Искусственный интеллект" погрузятся в обработку "естественного языка". Технология NLP (Natural language processing) применяется для анализа, автоматического создания и понимания текстов. Благодаря этому лучшие онлайн-переводчики распознают значение предложений в целом, а не отдельные слова. Кроме того, специалисты NLP создают роботов, которые общаются с клиентами крупных компаний по телефону. А еще - на основе инструментов обработки естественного языка создаются программы для "умных домов" и умных помощников, чат-ботов.

Ведущие специалисты - эксперты Олимпиады КД НТИ дали советы, что нужно делать школьнику для начала карьеры в области машинного обучения.

1. Не бояться словосочетаний "искусственный интеллект", "машинное обучение", "анализ данных". Особенно, если у школьника есть хорошая база знаний математики и информатики, если он интересуется этими предметами и информационными технологиями. Участие в олимпиаде - не только соревнование, но и параллельное обучение. Для школьников проводятся курсы по машинному обучению, анализу данных. Кроме того, ребенок сможет взаимодействовать с ведущими практикующими специалистами в этой сфере и просто подружиться с ребятами, которые тоже интересуются Data Science.

2. Уделять внимание математике и информатике. На первых этапах - довольно простые задачи, но для финала требуется олимпиадный уровень: нужно разбираться в основах математической статистики, теории вероятности, матанализа и линейной алгебры. Для подготовки можно прорешивать сборники соревновательных задач.

А после того, как освоил базу, можно углубиться в более специальные знания: ключевые алгоритмы и структуры данных, классические алгоритмы машинного обучения (как строятся, работают, для чего используются) и программирование на Python. Главное, считают эксперты - это интерес. К примеру, победитель хакатона AI-Academy 2019 начал изучать машинное обучение всего за месяц до старта соревнования и занял первое место.

3. Эксперты также рекомендуют читать эссе, публицистику и книги по теме искусственного интеллекта. Такая философская "подпитка" помогает многим понять общую проблематику сферы и еще больше увлечься ею. К примеру, можно прочесть книгу "Об интеллекте" Джеффа Хокинса и Сандры Блейксли, "Новый ум короля" Роджера Пенроуза, поразмышлять над эссе Станислава Лема или посмотреть увлекательные фильмы, которых к сегодняшнему дню снято огромное количество.

4. Искать стажировки, получать удовольствие от общения с другими участниками, экспертами, вовлечься в соревновательный процесс. Как считает один из ведущих Data Scientist'ов Никита Зелинский, лучше всего постараться "попасть в какую-нибудь хорошую команду, которая решает востребованную крутую интересную задачу". К примеру, некоторые победители и призеры Олимпиады КД НТИ проходят стажировку в крупных корпорациях-партнерах олимпиады, несмотря на свой юный возраст. Например, два ее призера: девятиклассник Яснов Михаил и Павлов Игорь, теперь уже первокурсник МГТУ им. Н. Баумана, стажируются в одном из крупнейших банков России. Они с августа работают над задачей нейронного переноса стиля (Neural Style Transfer). В нее входит разработка модели, которая переносит стиль одного изображения на другое.