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02.11.2020 19:53
Рубрика: Общество

Сокровища под ногами

Текст: Елена Мелихова (Ростовская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8302)
Донской хутор Старозолотовский сейчас живет на втором дыхании. Хотя за последние полвека некоторые его жители побросали усадьбы и отправились в поисках лучшей жизни в города. Но в минувшем году Старозолотовский официально вошел в список самых красивых деревень России и стал местом настоящего паломничества туристов. Теперь земля здесь заметно подорожала.
После окончания съемок сериала "Тихий Дон" из станицы Вешенской в этот хутор были перевезены несколько старинных казачьих домов со скарбом. Фото: Тагир Раджавов

В хуторе всего-то 30 дворов, улиц - шесть, но какие: Донских Казаков, Атаманская... Это самый настоящий музей. "Мне предлагали большие деньги, хватило бы на квартиру в Ростове-на-Дону. Но я отказался. Хочу жить в самом красивом хуторе страны", - признается местный житель Владимир Маханько. И если раньше его посещали тревожные мысли о будущем, то теперь он ни за что отсюда не уедет.

Фото: Вячеслав Щеглов
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Хуторянка Агафья Буймова дополняет: "Сейчас у нас красота! Водопровод провели, а раньше-то из Дона воду на себе ведрами носили... Газ есть. А еще и мусор вывозят!"

Умиравший хутор получил вторую жизнь благодаря недавнему телесериалу "Тихий Дон". Нет-нет, его здесь не снимали, а как положено, под станицей Вешенской. Но после окончания съемок один донской предприниматель перевез сюда несколько казачьих домов со всей обстановкой. Некоторые заброшенные жилища в самом хуторе удалось восстановить по старым фото.

Теперь это популярное место. Туристов сюда привлекает и сама история Старозолотовского. По легенде, предводитель крестьянского восстания Степан Разин в 1671 году, возвращаясь из-под Симбирска, спрятал в этих местах свои трофеи, закопав их на прорве под вербой. Но название хутор получил не из-за сокровищ, а благодаря протоке Золотая, впадающей в Дон. Но тем не менее история о сокровищах до сих пор манит.

А еще визитной карточкой Старозолотовского всегда были виноградники, донские вина славились со времен Петра Первого. Но в 1980-х виноградники вырубили. Молодежь стала уезжать в поисках работы, школу закрыли. И хутор стал постепенно умирать.

Но теперь тут закипела жизнь, и работы хватает. Самому красивому хутору сейчас нужны строители, плотники и другие специалисты. Ведь планов много - построить казачьи гостиницы, устраивать гастрономические туры, фольклорные фестивали. А самое главное - снова разбить виноградники с уникальными сортами золотовского винограда.

Справка "РГ"

Отбор населенных пунктов на присвоение статуса самой красивой деревни России проходит на основе взвешенных в баллах критериев - эстетических, градостроительных, архитектурных, исторических и других. Учитывается инициатива самих жителей, поддержка со стороны местных органов власти. Эти критерии обновлены с учетом опыта экспертиз 2014-2020 годов, новых трендов, предложений Ростуризма.

Периодически составляется мониторинг соответствия критериям, на основании которого могут выдать и предупреждения, каждые пять лет - экспертиза. При ее успешном прохождении вручают сертификат о действительном членстве на следующие пять лет. Участник получает и "дорожную карту" с перечнем конкретных мероприятий.

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