Распоряжение главы Республики Карелия от 30 октября 2020 года № 669-р

Внести в пункт 11.10 распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001; 28 августа 2020 года, № 1000202008280001; 2 сентября 2020 года, № 1000202009020001; 16 сентября 2020 года, № 1000202009160001; 21 сентября 2020 года, № 1000202009210003; 19 октября 2020 года, № 1000202010190003; 23 октября 2020 года, № 1000202010230002; 26 октября 2020 года, № 1000202010260001; 28 октября 2020 года, № 1000202010280006) следующие изменения:

1) в подпункте 1:

в абзаце втором:

слова "в данном случае" исключить;

дополнить словами ", в случае если размеры торгового помещения (по ширине) не позволяют исполнить данные требования, организациям (индивидуальным предпринимателям) необходимо обеспечить установку защитного экрана (перегородки), исключающего непосредственное взаимодействие персонала с потребителем при осуществлении расчета с ним, размеры которого (по ширине) рассчитаны исходя из рабочего места персонала (кассира)";

в абзаце шестом слова "; до 15 декабря 2020 года наличие и функционирование в торговых объектах площадью до 500 кв. метров (включительно) устройств для обеззараживания воздуха в соответствии с их техническими данными и характеристиками, рассчитанными исходя из объема указанных помещений" исключить;

в абзаце девятом слова "свыше 500 кв. метров" исключить;

2) абзац десятый подпункта 2 изложить в следующей редакции:

"Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков на территории Республики Карелия, запретить осуществлять ее с 00:00 до 06:00 часов местного времени, за исключением осуществления такой деятельности в объектах дорожного сервиса.";

3) в абзаце десятом подпункта 3 слово "помещениях" заменить словами "помещениях, в которых осуществляется предоставление услуг посетителям, площадью менее 100 кв. метров,";

4) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) деятельность массажных салонов (оквэд 86.90.3), обеспечить до 15 декабря 2020 года наличие и функционирование в помещениях, в которых осуществляется предоставление услуг посетителям, площадью менее 100 кв. метров, устройств для обеззараживания воздуха в соответствии с их техническими данными и характеристиками, рассчитанными исходя из объема указанных помещений.".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







