Кириенко: Абсолютное большинство поправок в Конституцию было народным

Общественность приняла активное участие в написании поправок в Основной закон страны, что сделало их действительно народными, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. В понедельник он принял участие в пленарной сессии форума "Сообщество", который проводит Общественная палата РФ. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.

"Абсолютное большинство поправок в Основной закон страны было народным: их формулировали люди из разных регионов страны", - сказал представитель Кремля и высказал слова благодарности Общественной палате РФ, общественным палатам регионов, "которые стали штабами, куда стекались все эти предложения и где рождались основные значимые для людей социальные поправки".

Кириенко также обратил внимание на то, как проявилась роль НКО и других общественных организаций в период пандемии коронавируса. "В ситуации, когда людям особенно нужна помощь, НКО показали себя не как еще один проситель бюджетных средств и государственной поддержки, а как зрелый общественный сектор, который в сложной ситуации может подставлять плечо и помогать и гражданам, и государству", - отметил он. "Благодаря акции "Мы вместе" более 4,5 миллиона людей получили помощь. Некоммерческие организации сыграли огромную роль в оказании помощи домам престарелых, хосписам, неврологическим диспансерам - там, где больше всего нужна поддержка", - подчеркнул первый замглавы администрации президента.

Такая роль НКО в период пандемии и их активность при внесении поправок сказалась и на том, что значимое количество предложений было учтено и в Конституции РФ, и сейчас учитывается в законодательстве. "Это, конечно же, сказалось и на принятых решениях со стороны президента и правительства РФ по поддержке некоммерческого сектора", - добавил Кириенко.

По его мнению, это также свидетельствует о значительном росте авторитета некоммерческого сектора, доверия к нему у граждан и руководства страны.