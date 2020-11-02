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02.11.2020 13:14
Рубрика: Власть

Кириенко: Абсолютное большинство поправок в Конституцию было народным

Текст: Галина Мисливская
Общественность приняла активное участие в написании поправок в Основной закон страны, что сделало их действительно народными, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. В понедельник он принял участие в пленарной сессии форума "Сообщество", который проводит Общественная палата РФ. Мероприятие проходит в режиме видеоконференции.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

"Абсолютное большинство поправок в Основной закон страны было народным: их формулировали люди из разных регионов страны", - сказал представитель Кремля и высказал слова благодарности Общественной палате РФ, общественным палатам регионов, "которые стали штабами, куда стекались все эти предложения и где рождались основные значимые для людей социальные поправки".

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Кириенко также обратил внимание на то, как проявилась роль НКО и других общественных организаций в период пандемии коронавируса. "В ситуации, когда людям особенно нужна помощь, НКО показали себя не как еще один проситель бюджетных средств и государственной поддержки, а как зрелый общественный сектор, который в сложной ситуации может подставлять плечо и помогать и гражданам, и государству", - отметил он. "Благодаря акции "Мы вместе" более 4,5 миллиона людей получили помощь. Некоммерческие организации сыграли огромную роль в оказании помощи домам престарелых, хосписам, неврологическим диспансерам - там, где больше всего нужна поддержка", - подчеркнул первый замглавы администрации президента.

Такая роль НКО в период пандемии и их активность при внесении поправок сказалась и на том, что значимое количество предложений было учтено и в Конституции РФ, и сейчас учитывается в законодательстве. "Это, конечно же, сказалось и на принятых решениях со стороны президента и правительства РФ по поддержке некоммерческого сектора", - добавил Кириенко.

По его мнению, это также свидетельствует о значительном росте авторитета некоммерческого сектора, доверия к нему у граждан и руководства страны.

Власть Работа власти Госуправление Президент Администрация Президента Поправки в Конституцию РФ

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