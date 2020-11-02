Китайская международная выставка импортных товаров и услуг расширяет свое влияние

5 ноября откроется 3-я Китайская международная выставка импортных товаров и услуг, на которой будет представлено множество новых товаров со всего мира. В то же время ускоряется реализация проектов, договоры о которых были подписаны в рамках предыдущих Китайских международных импортных ЭКСПО. Влияние выставки продолжает расширяться - многие экспонаты превращаются в товары, а экспоненты становятся инвесторами.

В январе этого года новое поколение катетеров с крио-баллонами, представленное ирландским производителем медицинского оборудования Medtronic на 2-м Китайском международном импортном ЭКСПО, было применено в ходе первой хирургической операции по поводу фибрилляции предсердий в супербольнице поселка Боао провинции Хайнань.

На Первом ЭКСПО компания Medtronic представила свой звездный продукт - самый маленький в мире кардиостимулятор Micra, и уже через месяц в Китае впервые была проведена операция по его имплантации. На Втором ЭКСПО Micra официально поступил на рынок. К настоящему времени уже сделано более 500 операций по установке этого прибора пациентам. На Третьем ЭКСПО будет представлено второе поколение Micra - система двухкамерной кардиостимуляции.

Китайское международное ЭКСПО демонстрирует высокий уровень открытости КНР и способствует взаимовыгодному сотрудничеству

"Мы совершенно не знали, что такое Первое китайское импортное ЭКСПО, поспешили зарегистрироваться на Второе и теперь хотим представить наилучшие и новейшие продукты на Третьем

ЭКСПО",- говорит старший вице-президент Medtronic и президент Medtronic в Китае Алекс Гу. По его словам, Китайское импортное ЭКСПО не только увеличивает заказы и углубляет контакты предприятий с клиентами в городах третьего и четвертого уровней, но и обеспечивает их высокую репутацию, которая так и не была завоевана за 30 лет выхода на китайский рынок. "Импортное ЭКСПО стало для нас незаменимой платформой развития сотрудничества с китайскими партнерами", - подчеркнул президент Medtronic.

По данным Управления Китайского международного импортного ЭКСПО, выставочная площадь, забронированная участниками-предприятиями в рамках Третьего импортного ЭКСПО, уже превысила плановые показатели, а число вошедших в список Fortune 500 крупнейших и ведущих в своей отрасли компаний мира достигло прошлогоднего масштаба. Большинство предприятий из первой десятки ведущих мировых компаний в сфере фармацевтики, медицинского оборудования, высококачественных потребительских товаров, автомобилей и т. д. зарегистрировались на Третьей выставке, и десятки компаний уже даже подали заявки на участие в следующих трех ЭКСПО.

Садовники украшают картинами из живых цветов площадь у Шанхайского национального конгрессно-выставочного центра, где пройдет международная импортная выставка. Фото: "Жэньминь жибао" онлайн/Ян Цзяньчжэн

В феврале этого года компания Estee Lauder объявила о своем намерении инвестировать в строительство Центра исследований и разработок мирового класса в Китае. В марте чистые продажи Estee Lauder в КНР восстановили свой двузначный рост. Как отметила президент Estee Lauder в Китае Фань Цзяюй, с момента появления на китайском рынке 27 лет назад КНР выступает для Estee Lauder самым важным международным рынком. "Организация ЭКСПО в установленные сроки является ярким доказательством того, что Китай первым в мире подавил эпидемию COVID-19 и его экономика имеет тенденцию к долгосрочному развитию. Мы с оптимизмом смотрим на перспективы развития КНР", - сказала Фань Цзяюй. Estee Lauder усилила подготовительные работы к Третьему ЭКСПО. Компания расширила площадь выставочного стенда примерно на 100 квадратных метров, 14 брендов Estee Lauder будут коллективно представлены на стенде. Кроме того, компания впервые в глобальном масштабе презентует ряд новых, созданных с помощью высоких технологий продуктов.

Немецкий фармацевтический гигант Boehringer Ingelheim недавно объявил в Шанхае, что в ближайшие пять лет с целью ускорения исследований, разработок и инноваций планирует увеличить свои инвестиции в КНР до 451 миллиона евро. Согласно предварительным расчетам, в ближайшие 10 лет в Китае будет одобрен 71 новый продукт Boehringer Ingelheim. По словам президента и главного исполнительного директора Boehringer Ingelheim в Китае Феликса Гутче, на Втором импортном ЭКСПО компания не только подписала договор о намерениях по закупке большого количества медикаментов, но и ускорила регистрацию ряда инновационных лекарств в Китае. В конце 2019 года новый иммунный противоопухолевый препарат был одобрен для выхода на рынок, став первым инновационным биологическим препаратом, который был лицензирован в Китае по модели субконтрактного производства. В этом году Boehringer Ingelheim поочередно создала в Шанхае цифровую инновационную лабораторию и зарубежный отдел инновационного центра, что позволило Китаю присоединиться к глобальным разработкам раннего клинического лечения пациентов и ускорило регистрацию новых лекарств в КНР. Недавно, всего на полтора месяца позже, чем в ЕС, в Китае был одобрен перепарат для применения у пациентов с другими (помимо идиопатического легочного фиброза) хроническими фиброзирующими интерстициальными заболеваниями легких с прогрессирующим фенотипом. "Китай - это не только важная производственная база и потребительский рынок, но и источник глобальных инноваций в будущем", - отметил Феликс Гутче.

Китайское международное импортное ЭКСПО, демонстрирующее еще более высокий уровень открытости Китая и способствующее взаимовыгодному сотрудничеству международного сообщества, вновь откроется в Шанхайском национальном конгрессно-выставочном центре. В ходе мероприятия гости и экспоненты со всего мира в очередной раз убедятся, что КНР будет открывать свои двери все шире.

Публикация подготовлена по материалам газеты "Жэньминь Жибао"