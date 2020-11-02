Назревает нечто необычное: спектакль репетируют актеры, расположенные на дистанции 3 760 километров друг от друга. Это если провести прямую линию между Римом и Екатеринбургом, в эти дни пандемии отделенных друг от друга не только расстоянием, но и наглухо закрытыми границами.

"Коляда-театр" репетирует фантазию на темы "Гамлета". Ставит Николай Коляда, играют актеры его театра и молодые театральные актеры из Рима. Инициатива принадлежит итальянской стороне, репетиции идут в Zoom, смотреть готовый спектакль, если все получится, будут обе страны. А пока преданные френды и подписчики страницы режиссера в Facebook могут читать его оперативные заметки с репетиций:

26 октября:

Вторая репетиция в Zoom с итальянскими артистами. Они просто замечательные. С ними легко и просто работать, они все понимают и идут за мной, верят. Поражает их собранность и готовность к репетициям. Просто ловят каждое слово и готовы хоть сейчас прыгнуть с двадцатого этажа, только спросят: "Вниз головой или столбиком?". Мои актеры, глядя на них, тоже подтягиваться стали. Мне невероятно интересно, и два часа проходят как одна минута. Сегодня Дарио по моей просьбе спел и сыграл на арфе Lascia che io pianga Генделя - изумительно.

Фото: Предоставлено "Коляда-театром"

27 октября:

В Zoom репетируем только куски, где заняты итальянцы. На сцене "Коляда-театра" вживую репетируем остальное. Это будет что-то совсем необычное, не похожее ни на один спектакль. А если ситуация изменится, и итальянцы смогут приехать к нам - сделаем все заново, будет вообще круто.

29 октября:

Вчера попросил Дарио, чтобы он выучил для будущего спектакля песню на русском языке. Сегодня он уже ее поет.

31 октября

Сегодня итальянские актеры по моим указаниям снимали видео в папском дворце в Витербо. По-моему, им самим нравится, что режиссера нет на площадке. Ужас, как это трудно - за тысячи километров руководить. И вместе с тем, черт побери, удивляешься: ведь это работает, зараза!..

В беседе с "РГ" Николай Коляда делится историей проекта, выдает некоторые его подробности, но целостной картины пока нет, и мне кажется, что эта работа сродни продвижению по лабиринту пещер: каждый шаг - ощупью, и неизвестно, что за поворотом, но вот-вот глазу откроется нечто невиданное. Или не откроется… Это старая истина: продвижение к цели важнее самой цели.

Николай Коляда: Переводчик Максим Рейно предложил участвовать в одном проекте. Его суть: есть пьеса, ее написал итальянский драматург и продюсером, арт-директор Национального театрального фестиваля QDAfestival Джан Мариа Черво. Это некий парафраз, фантазия на темы "Гамлета" под названием "Гамлет, и еще одна Офелия". В пьесе много оригинальных шекспировских текстов, но есть и современные персонажи, которые оперируют компьютером. И вот эту пьесу предлагают поставить силами итальянских и русских актеров. Министерство культуры Италии выделило для этого проекта грант. Насколько я слышал, на гранты было подано от итальянских театров более ста заявок. Выбраны десять, в том числе и этот - наверное, он удивил отборщиков необычностью.

Мне идея казалась абсолютно безумной: как репетировать на расстоянии тысяч километров друг от друга в условиях закрытых границ, и при этом сдать готовое видео министерству уже 18 ноября?! Сначала предполагалось, что итальянские актеры прилетят в Екатеринбург - но ведь даже если они и доберутся, скажем, через Стамбул, все равно две недели просидят на карантине, а времени нет - нереально. Но я люблю авантюры, решил ввязаться и предложил репетировать в зуме.

Фото: Предоставлено "Коляда-театром"

Начался кастинг. Мне прислали штук сорок видео с записями актеров, читающих Шекспира. Я выбрал троих, один лучше другого. Дарио Гуиди - драматический артист, но участвовал в певческом конкурсе "X-factor" и даже играет на арфе. Лоренцо Грилли очень хорош - прекрасно танцует, поет не хуже Челентано. А еще Луиджи Коссимелли - он тоже и поет, и танцует. Из своего театра я взял Костю Итунина - он будет играть Гамлета, Дашу Квасову на роль Офелии, Алексея Романова, Дашу Кызынгашеву, и еще есть массовка.

Первая репетиция в Zoom была сущим кошмаром: все перепуганы - смотрят на меня, не понимая, как все это вообще возможно. Я улыбаюсь: мол, все в порядке, я знаю, куда мы идем, - хотя сам как в тумане. Потом попривыкли, стали смеяться. Все зафрендились в Facebook, стали переписываться, благо есть Гугл-переводчик - коряво, но понять можно. Решили, что в живом спектакле, который пойдет у нас на сцене, итальянцы будут появляться только на экране, но должна быть иллюзия прямого общения - словно они здесь, в соседней комнате, а это такой режиссерский прием.

Сейчас все эти фрагменты в Италии снимают на видео. Мне прислали локации: в городе Витербо - том самом, где написана "Божественная комедия" Данте, - есть папский дворец, и епископ разрешил бесплатно снимать там наше кино. Когда смотришь на эти средневековые стены, эти подвалы, арки - уже и актеров не надо! Сегодня у меня был Zoom с кинорежиссером, который все снимет, и я ему рассказал, как это себе представляю. Когда отснимут видео, мы здесь в Екатеринбурге начнем работать на сцене, и съемки будут встроены в живой спектакль. Так что голь на выдумки хитра - выяснилось, что и в таких условиях можно заниматься интересным делом.

Фото: Предоставлено "Коляда-театром"

А самое дорогое для меня: наши парни, наши девушки и эти молодые итальянские актеры уже стали друзьями. Все в театре завидуют тем, кто занят в спектакле, а кто занят - абсолютно счастливы! Итальянцы твердят: хотим, хотим к вам приехать! Они редкостно открытые, доброжелательные, искренние, заводные. Я им рассказал, что нет на свете лучше актрисы, чем Анна Маньяни, и не случайно Юрий Гагарин в первой телеграмме из космоса приветствовал "весь мир и Анну Маньяни", - они пришли в бурный восторг. Лоренцо с наслаждением взялся петь в спектакле Песню Веденецкого гостя из "Садко" Римского-Корсакова. Веденец - это же созвучно с Венецией! И вот так, шаг за шагом, получается театральная игра на темы великой пьесы. И в ней будут представлены два мира - Италия и Россия: какая между ними пропасть, если говорить о расстоянии, и как тесно объединяет нас искусство, творчество, любовь к жизни, к театру.

В ноябре мы должны сдать итальянскому министерству презентацию будущего проекта на видео, и там будут решать, дать этому проекту жизнь или нет. А когда пандемия закончится, то, по идее министерства, поедем с этим спектаклем по городам и весям Италии. В любом случае спектакль будет идти на сцене "Коляда-театра", и, когда откроются границы, итальянцы прилетят к нам… Впрочем, в нынешних условиях вообще невозможно что-то загадывать наперед. Я даже не думаю о будущем, а просто радуюсь: как получается здорово, весело и замечательно. Меня это невероятно греет: я вижу, как мои актеры влюблены в итальянских, как итальянцы влюблены в наших, - когда такая атмосфера на репетициях, это просто чудеса!

Рассказывает Дарио Гуиди:

Участие в этом проекте - для меня большая удача: во времена, когда культура в Италии замерла в ожидании решения своей судьбы, эта работа позволила мне снова почувствовать вкус театра. Николай и его актеры были к нам очень добры, они продемонстрировали уважение и настоящий интерес к итальянской культуре, и это сразу нас сблизило. Хотя работа шла с помощью зума, мы постоянно обменивались шутками, было очень здорово. И так жаль, что я пока не могу прилететь в Екатеринбург, чтобы играть там вживую! Очень надеюсь, что такая возможность рано или поздно возникнет, потому что я уже влюблен в моих новых друзей и в этот проект. Еще раз спасибо Николаю Коляде, который чутко уловил наши сильные стороны как актеров и смог их сделать ярче. И спасибо Джан Марии Черво, который написал такой красивый и глубокий текст пьесы.