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02.11.2020 18:03
Рубрика: Власть

Комиссия Госдумы попросит Германию о взаимодействии правоохранителей

Текст: Татьяна Замахина
В России ждут от властей Германии более плотного взаимодействия с правоохранительными органами РФ по проблемным для двусторонних отношений инцидентам. По этому поводу комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратится в правительство ФРГ. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев по итогам встречи ее представителей с немецкой парламентской делегацией.

Немецкие парламентарии прибыли в РФ во главе с председателем германо-российской парламентской группы Бундестага Робби Шлундом. В качестве темы встречи были заявлены перспективы отношений двух стран после инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

Немецкие коллеги, по словам Василия Пискарева, намерены выстраивать линию по взаимодействию с Россией. Темы для сотрудничества и диалога будут обозначены в совместном заявлении, которое готовится по итогам встречи.

- Мы будем искать пути к тому, чтобы преодолевать провокации, которые возникают между нашими государствами, - подчеркнул глава комиссии. - Поэтому здесь диалог состоялся позитивный, настрой у всех рабочий.

По его словам, российские и немецкие парламентарии хотят "показать пример, что есть другая форма взаимодействия, когда основаны наши отношения на дружбе и сотрудничестве".

- Будем просить, чтобы правительство Германии более тесно и открыто взаимодействовало с нашими правоохранительными органами, - сказал Пискарев.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По словам главы комиссии, парламентарии договорились взаимодействовать и по иным, не менее важным, вопросам. Это борьба с пандемией коронавируса, а также противодействие терроризму и экстремизму, наркопреступности и трансграничной преступности. "У нас очень много точек соприкосновения, где у нас одинаковая позиция, - заявил российский парламентарий. - Главное - сейчас контакты эти возобновить, усилить наше взаимодействие".

Также Пискарев рассказал, что немецкие парламентарии встретились с главой комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Морозовым, депутаты обсудили вопросы противодействия пандемии коронавируса.

- Есть и в Германии свои наработки. Поэтому весьма важен, и сегодня это очень актуально, обмен достижениями в сфере противодействия пандемии, - заявил глава комиссии.

Робби Шлунд, в свою очередь, отметил, что большинство проблем, которые актуальны для обеих стран, касаются всего мира - это терроризм, пандемия, а также ряд нерешенных международных конфликтов. "Поэтому, я считаю, очень хорошей идеей было бы создать механизм для предотвращения конфликтов, - заявил немецкий парламентарий. - Это не просто мера укрепления доверия, но это специальный механизм, который должен быть задействован именно тогда, когда возникают проблемы между нашими двумя странами".

Он подчеркнул, что будет совместно с коллегами прикладывать усилия, чтобы создать такой механизм, ведь "диалог в конечном счете это единственное, что имеет значение на международном уровне".

Еще один участник встречи, представитель Бундестага Вальдемар Гердт подчеркнул, что немецкий народ не заинтересован в антироссийских санкциях и "никогда не был и не будет врагом российского народа". "То, что мы сейчас видим на политической арене - создание напряженности, это не является общим мнением немецкого народа, - уверен он. - Поэтому мы сегодня здесь - чтобы нашим парламентариям, коллегам также сказать о том, что в Германии есть парламентарии, которые заинтересованы, чтобы мы сотрудничали".

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