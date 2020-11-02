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02.11.2020 11:12
Рубрика: Власть

Крашенинников рассказал о работе над поправками об ограничении изъятия детей

Текст: Татьяна Замахина
Госдума готовит к рассмотрению законопроект во исполнение принятых поправок в Конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Поправки вызвали много споров, и до конца года Госдума может не успеть принять законопроект, рассказал один из авторов, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Парламентарий внес поправки вместе с коллегой из Совфеда Андреем Клишасом. Они предложили установить в законодательстве, что вопрос изъятия ребенка находится в компетенции суда. Заявление об изъятии будет рассматриваться судом в закрытом режиме. При этом ускоренный порядок будет действовать "только в исключительных случаях, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов".

Фото: iStock
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Согласно предварительному календарю работы Госдумы, инициатива парламентариев может быть рассмотрена в первом чтении 25 ноября.

В проекте закона предполагается учесть различные поступившие предложения, поэтому уверенности в том, что документ будет принят до конца года, нет, сообщил Крашенинников, отвечая на вопрос РИА Новости. "Во-первых, очень много дискуссий, а во-вторых, это все-таки совместное ведение… Видите, какой резонанс большой, - пояснил парламентарий. - Поэтому мы проводим всякие встречи, согласительные процедуры и так далее".

Он уточнил, что ускоренный порядок изъятия детей авторы предусматривают только в крайних случаях. При этом решение об изъятии, по его словам, "должен суд принимать, а не административные органы".

- Там есть различные предложения, которые мы рассматриваем, и многие из них учтем. Но конечно, что ситуация, когда мы говорим о приоритете детей, судьбу ребенка должен решать точно не чиновник, - подчеркнул Крашенинников.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Законодательная власть Госдума Поправки в Конституцию РФ

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