Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно по рецепту врача

Россиян обеспечат бесплатными лекарствами от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он пояснил, что со всеми регионами уже заключены соглашения, подчеркнув, что деньги до них доведены, ведутся закупки необходимых препаратов. Всего в регионы направлены более 5,04 млрд рублей, постановление о выделении средств подписал утром в понедельник, 2 ноября, премьер-министр Михаил Мишустин.

Как пояснили в Минздраве, в стационарах от коронавируса и ранее лечили бесплатно. Теперь льготные лекарства будут доступны также амбулаторным пациентам, то есть, тем, кто лечится на дому. Россияне смогут бесплатно получить препараты в аптеках по рецептам врачей.

При этом, речь идет о тех фармсредствах, которые предусмотрены в схемах лечения пациентов Девятой версией Временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции", говорится в сообщении пресс-службы Минздрава. Это достаточно серьезные препараты, их нельзя применять без медицинских показаний, к тому же - они не из дешевых. Стоимость лекарств от коронавируса в отдельных случаях может доходить до 12 тысяч рублей.

В ведомстве рассказали, что до конца года бесплатными лекарствами за счет средств федерального бюджета будут обеспечены не менее 640 500 пациентов без учета Москвы. Министерством здравоохранения по итогам будет проведена оценка эффективности предоставления иного межбюджетного трансферта.

В ведомстве также напомнили, что лечиться на дому с диагнозом COVID-19 могут пациенты, которые переносят коронавирус в легкой форме, в отдельных случаях - взрослые граждане со среднетяжелым течением заболевания. Кроме того, разрешается долечиваться на дому выписавшимся из стационаров пациентам в случае стойкого улучшения клинической картины. У них не должно быть температуры тела выше 37,5 градуса, признаков нарастания дыхательной недостаточности, а уровень C-реактивного белка должен составлять меньше 10 мг/л.